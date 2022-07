Vrijdagavond spelen de Red Flames op het Europees kampioenschap in Engeland hun kwartfinale tegen Zweden, een van de favorieten voor de titel. De Belgische vrouwen zouden voor een enorme verrassing zorgen als ze de nummer twee op de FIFA-ranking kunnen verschalken.

Zweden werd groepswinnaar met 7 op 9 na een 1-1 gelijkspel tegen titelverdediger Nederland en zeges tegen Zwitserland (2-1) en Portugal (5-0). Het team telt heel wat ervaren speelsters in de kern zoals de kapitein op het middenveld Caroline Seger (232 caps), doelvrouw Hedvig Lindahl (191 caps) en topschutter Kosovare Asllani (164 caps, 44 goals).

Het coronavirus is intussen wel binnengeslopen in de selectie, al is het afwachten of er om die reden in de kwartfinale speelsters zullen ontbreken. Bij de Red Flames zijn alle speelsters volgens Ives Serneels speelkaar. De bondscoach noemt Zweden "een fantastisch Europees team met speelsters die veel individuele kwaliteiten en ervaring hebben".

"Wij gaan geen gemakkelijke wedstrijd tegemoet en zullen vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn", weet hij. De Scandinaviërs zijn er voor de elfde keer bij op een EK. De "Blagult" (de blauwgelen) wonnen in 1984 de allereerste editie en werden drie keer runner-up, in 1987, 1995 en 2001.

Op het vorige EK in 2017 in Nederland, waar de Red Flames debuteerden, werd Zweden in de kwartfinale gewipt door het gastland. België en Zweden stonden al vier keer tegenover elkaar en telkens trokken de Scandinaviërs aan het langste eind.

De laatste twee ontmoetingen dateren van 2009, in de voorronde van het WK 2011. Bij de Flames was Anne Noë trainer. Twee jaar later werd ze opgevolgd door huidig bondscoach Serneels. De kwartfinale tussen Zweden en België wordt vrijdagavond gespeeld in het Leigh Sports Village Stadium in Leigh en begint om 21 uur Belgische tijd (20 uur lokale tijd).

Zweden werd groepswinnaar met 7 op 9 na een 1-1 gelijkspel tegen titelverdediger Nederland en zeges tegen Zwitserland (2-1) en Portugal (5-0). Het team telt heel wat ervaren speelsters in de kern zoals de kapitein op het middenveld Caroline Seger (232 caps), doelvrouw Hedvig Lindahl (191 caps) en topschutter Kosovare Asllani (164 caps, 44 goals). Het coronavirus is intussen wel binnengeslopen in de selectie, al is het afwachten of er om die reden in de kwartfinale speelsters zullen ontbreken. Bij de Red Flames zijn alle speelsters volgens Ives Serneels speelkaar. De bondscoach noemt Zweden "een fantastisch Europees team met speelsters die veel individuele kwaliteiten en ervaring hebben". "Wij gaan geen gemakkelijke wedstrijd tegemoet en zullen vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn", weet hij. De Scandinaviërs zijn er voor de elfde keer bij op een EK. De "Blagult" (de blauwgelen) wonnen in 1984 de allereerste editie en werden drie keer runner-up, in 1987, 1995 en 2001. Op het vorige EK in 2017 in Nederland, waar de Red Flames debuteerden, werd Zweden in de kwartfinale gewipt door het gastland. België en Zweden stonden al vier keer tegenover elkaar en telkens trokken de Scandinaviërs aan het langste eind. De laatste twee ontmoetingen dateren van 2009, in de voorronde van het WK 2011. Bij de Flames was Anne Noë trainer. Twee jaar later werd ze opgevolgd door huidig bondscoach Serneels. De kwartfinale tussen Zweden en België wordt vrijdagavond gespeeld in het Leigh Sports Village Stadium in Leigh en begint om 21 uur Belgische tijd (20 uur lokale tijd).