Zondag om 18 uur trappen de Red Flames hun Europees kampioenschap in Engeland op gang met een eerste groepswedstrijd tegen IJsland. De Belgische voetbalvrouwen spelen in Manchester meteen met het mes op de keel, want bij puntenverlies tegen de op papier meest haalbare tegenstander zien ze hun kansen op een plaats in de kwartfinales flink slinken.

In 2017 debuteerden de Flames op het EK in Nederland. Daar raakten ze niet door de groepsfase. Om in Engeland beter te doen, moeten de dames van coach Ives Serneels in de top twee van hun poule eindigen. Frankrijk, nummer 3 op de FIFA-ranking, is met heel wat speelsters van topclubs Lyon en PSG, de grote favoriet. Les Bleues openen zondagavond (21u) hun EK in Rotherham tegen Italië (FIFA 14). Beide landen waren kwartfinalist op het laatste WK in 2019. Ook IJsland (17e), dat zijn vierde EK op rij speelt, staat overigens boven België (19e) op de FIFA-ranking.

In het piepkleine Manchester City Academy Stadium, dat slechts plaats biedt aan 4.700 (zittende) toeschouwers, moeten Tessa Wullaert en co tegen IJsland een goeie uitgangspositie afdwingen voor de volgende opdrachten tegen Frankrijk (donderdag 14 juli in Rotherham) en Italië (maandag 18 juli in Manchester). Bondscoach Serneels heeft alvast een volledige fitte kern ter beschikking. Op de afsluitende persconferentie liet de trainer niet in zijn kaarten kijken. Hij beaamde wel dat de openingsmatch een dubbeltje op zijn kant kan worden. "Het fijne aan voetbal is dat je een wedstrijd nooit helemaal kan voorspellen. Ik heb wel een bepaalde wedstrijd in mijn hoofd maar een bal of een mistasten aan een van beide kanten kan plots veel teweegbrengen", klonk het.

