Slechts 21 van de 23 Red Flames tekenden woensdagmiddag omstreeks 12u30 present in het oefencomplex van Wigan Athletic voor een eerste veldtraining in aanloop naar de kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen bleven achter in het hotel.

Rechtsachter Vangheluwe werd maandag in de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste ze ook al een training door kniepijn na de match tegen Frankrijk.

Aanvaller Davinia Vanmechelen kwam tijdens het EK nog niet in actie.

Laura De Neve sukkelde de voorbije dagen met een bilblessure en miste de match tegen Italië. De centrale verdediger verscheen woensdag op het oefenterrein met een stevig ingetapet rechterbeen. Ook Julie Biesmans, die door het wegvallen van De Neve een rij lager speelde in de laatste groepsmatch, droeg boven de linkerknie een tape.

Zoals gebruikelijk voor alle trainingen van de Flames op Engelse bodem was alleen het eerste deel van de sessie toegankelijk voor de pers. Na een aantal lichte loopoefeningen gingen de speelsters aan de slag met de bal.

Later op de dag staat in het hotel van de Flames in Wigan een persmoment geprogrammeerd met Davina Philtjens en Amber Tysiak.

Donderdag traint de selectie van bondscoach Ives Serneels een laatste keer in Wigan voor de kwartfinale van vrijdagavond (21 uur) tegen Zweden. Dat duel vindt plaats in het Leigh Sports Village Stadium, niet ver van het basiskamp van de Flames.

