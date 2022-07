Op het EK voetbal voor vrouwen in Engeland is het maandagavond alles of niets voor de Red Flames. In hun derde en laatste groepsmatch spelen ze tegen Italië om kwalificatie voor de kwartfinales, waarmee ze geschiedenis zouden schrijven.

Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moeten de Flames maandagavond (21 uur) in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië. Beide landen hebben na twee wedstrijden 1 op 6 maar kunnen nog tweede worden in groep D. Voorwaarde is wel dat IJsland (2 punten) niet wint van het al geplaatste Frankrijk (6 punten). Die wedstrijd wordt op hetzelfde moment als Italië-België gespeeld in Rotherham.

Voor de Flames kan ook een gelijkspel volstaan, maar dan wordt het rekenen en moet IJsland zeker verliezen van de Fransen. België (FIFA 19) en Italië (FIFA 14) speelden al negen keer tegen elkaar, wat resulteerde in zes zeges voor Italië, twee voor België en een draw. Het laatste duel dateert van 4 september 2018 toen de Flames in Leuven met 2-1 wonnen. Italië was toen wel al geplaatst voor het WK en had de Belgen enkele maanden eerder thuis met 2-1 verslagen. De nummer twee van groep D komt vrijdag (22 juli) in Leigh uit tegen Zweden, dat groep C won. Frankrijk speelt een dag later in Rotherham tegen Nederland, de runner-up van groep C.

Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moeten de Flames maandagavond (21 uur) in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië. Beide landen hebben na twee wedstrijden 1 op 6 maar kunnen nog tweede worden in groep D. Voorwaarde is wel dat IJsland (2 punten) niet wint van het al geplaatste Frankrijk (6 punten). Die wedstrijd wordt op hetzelfde moment als Italië-België gespeeld in Rotherham. Voor de Flames kan ook een gelijkspel volstaan, maar dan wordt het rekenen en moet IJsland zeker verliezen van de Fransen. België (FIFA 19) en Italië (FIFA 14) speelden al negen keer tegen elkaar, wat resulteerde in zes zeges voor Italië, twee voor België en een draw. Het laatste duel dateert van 4 september 2018 toen de Flames in Leuven met 2-1 wonnen. Italië was toen wel al geplaatst voor het WK en had de Belgen enkele maanden eerder thuis met 2-1 verslagen. De nummer twee van groep D komt vrijdag (22 juli) in Leigh uit tegen Zweden, dat groep C won. Frankrijk speelt een dag later in Rotherham tegen Nederland, de runner-up van groep C.