Sport/Voetbalmagazine peilde bij u naar uw mening over het WK in Qatar. Lees hier de resultaten.

Sport/Voetbalmagazine lanceerde afgelopen maandag een mini-enquête op zijn site, zowel in het Nederlands als bij de collega's van Sport/Footmagazine. 827 mensen antwoordden op de zeven vragen die gesteld werden: 461 Nederlandstaligen en 366 Franstaligen.

Maar liefst 80 procent van de mensen die de poll invulden, hadden er geen probleem mee om het WK in Qatar te boycotten. Iets meer Nederlandstaligen (86 procent) dan Franstaligen (73 procent) zou een boycot terecht vinden.

79 procent wil het WK verplaatsen naar een ander land.

Op de vraag wat die boycot precies moest inhouden, vinkte gemiddeld 79 procent aan: het WK verplaatsen naar een ander land. Vijftien procent zou de Rode Duivels niet naar Qatar sturen en zes procent zou het toernooi boycotten door er niet naar te kijken.

Opvallend: veel meer Nederlandstaligen (19 procent) dan Franstaligen (9 procent) zouden de nationale ploeg niet naar Qatar sturen.

6500 doden

Dat er bij de bouw van de WK-stadions minstens 6500 arbeiders omkwamen in Qatar, vindt geen genade in de ogen van de respondenten. 74 procent vindt dat schandalig en 20 procent zegt dat dat niet zou mogen gebeuren.

94 procent is dan ook van mening dat bij de toewijzing van een WK voetbal rekening moet gehouden worden met de mensenrechtensituatie in het kandidaat-land.

57 procent wil een andere instantie dan de FIFA het WK-land laten aanduiden.

Qatar kreeg het WK 2022 al in 2010 toegewezen na een stemming binnen de FIFA. Achteraf bleek dat er een aantal FIFA-commissarissen omgekocht waren om op het Aziatisch land te stemmen. 57 procent van de respondenten pleit er dan ook voor om een andere instantie het WK voetbal aan een land te laten toewijzen, bijvoorbeeld de Verenigde Naties. 36 procent reageert eerder gelaten en zegt dat omkoping van alle tijden is. Vooral Franstaligen - liefst 56 procent - zijn die mening toegedaan, bij de Nederlandstaligen is dat maar 21 procent.

Slechts een kleine minderheid van 7 procent denkt dat omkoping in de toekomst niet meer zal gebeuren omdat de FIFA intussen veranderd is.

KBVB

De Belgische voetbalbond liet bij monde van CEO Peter Bossaert weten dat een boycot van het WK 'niet opportuun' is, want 'dan zijn de gastarbeiders het grootste slachtoffer'. Met die stelling is 69 procent het niet eens, 31 procent kan zich er wél in vinden.

Ook hier is er een verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. 80 procent van de Nederlandstaligen volgt de redenering van de KBVB niet, terwijl dat bij de Franstaligen maar 55 procent is.

69 procent is het niet eens met de KBVB.

Maar in beide landsdelen is men het er wel over eens dat de FIFA meer druk zou moeten uitoefenen op Qatar om daar veranderingen af te dwingen. 93 procent van de Nederlandstaligen vindt dat en 95 procent van de Franstaligen.

Steve Van Herpe

Sport/Voetbalmagazine lanceerde afgelopen maandag een mini-enquête op zijn site, zowel in het Nederlands als bij de collega's van Sport/Footmagazine. 827 mensen antwoordden op de zeven vragen die gesteld werden: 461 Nederlandstaligen en 366 Franstaligen.Maar liefst 80 procent van de mensen die de poll invulden, hadden er geen probleem mee om het WK in Qatar te boycotten. Iets meer Nederlandstaligen (86 procent) dan Franstaligen (73 procent) zou een boycot terecht vinden. Op de vraag wat die boycot precies moest inhouden, vinkte gemiddeld 79 procent aan: het WK verplaatsen naar een ander land. Vijftien procent zou de Rode Duivels niet naar Qatar sturen en zes procent zou het toernooi boycotten door er niet naar te kijken. Opvallend: veel meer Nederlandstaligen (19 procent) dan Franstaligen (9 procent) zouden de nationale ploeg niet naar Qatar sturen.Dat er bij de bouw van de WK-stadions minstens 6500 arbeiders omkwamen in Qatar, vindt geen genade in de ogen van de respondenten. 74 procent vindt dat schandalig en 20 procent zegt dat dat niet zou mogen gebeuren. 94 procent is dan ook van mening dat bij de toewijzing van een WK voetbal rekening moet gehouden worden met de mensenrechtensituatie in het kandidaat-land.Qatar kreeg het WK 2022 al in 2010 toegewezen na een stemming binnen de FIFA. Achteraf bleek dat er een aantal FIFA-commissarissen omgekocht waren om op het Aziatisch land te stemmen. 57 procent van de respondenten pleit er dan ook voor om een andere instantie het WK voetbal aan een land te laten toewijzen, bijvoorbeeld de Verenigde Naties. 36 procent reageert eerder gelaten en zegt dat omkoping van alle tijden is. Vooral Franstaligen - liefst 56 procent - zijn die mening toegedaan, bij de Nederlandstaligen is dat maar 21 procent.Slechts een kleine minderheid van 7 procent denkt dat omkoping in de toekomst niet meer zal gebeuren omdat de FIFA intussen veranderd is.De Belgische voetbalbond liet bij monde van CEO Peter Bossaert weten dat een boycot van het WK 'niet opportuun' is, want 'dan zijn de gastarbeiders het grootste slachtoffer'. Met die stelling is 69 procent het niet eens, 31 procent kan zich er wél in vinden. Ook hier is er een verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. 80 procent van de Nederlandstaligen volgt de redenering van de KBVB niet, terwijl dat bij de Franstaligen maar 55 procent is. Maar in beide landsdelen is men het er wel over eens dat de FIFA meer druk zou moeten uitoefenen op Qatar om daar veranderingen af te dwingen. 93 procent van de Nederlandstaligen vindt dat en 95 procent van de Franstaligen.Steve Van Herpe