Nogal wat spelers in de Premier League zijn bang om terug te beginnen voetballen. Ze uiten die ongerustheid ook openlijk en klinken strijdvaardig. Wat is er aan de hand?

Wie in Wayne Rooney nooit een schrijver had gezien, moet zijn mening bijstellen. De nu 34-jarige speler van Derby County, actief in de Championship, neemt elke week de pen ter hand voor zijn column in The Sunday Times.

In een van zijn laatste werkstukken schreef hij dat hij wanhopig is om terug te gaan voetballen, maar 'dat het voelt alsof het voetbal in Engeland gepusht wordt om te snel terug te keren'. Hij kan niet begrijpen, zo schrijf hij, dat de regering zegt dat de mensen alleen terug aan het werk kunnen als de social distancing gerespecteerd wordt, maar dat het voetbal blijkbaar de uitzondering is.

Zolang de regering geen groen licht geeft om fysiek contact te hebben, kan er volgens Rooney niet fatsoenlijk getraind worden.

Hij eindigt met de woorden: 'We maken ons niet zozeer zorgen om onszelf, maar meer om het feit dat we het coronavirus mee naar huis kunnen brengen en de mensen rondom ons kunnen besmetten. Er staan mensenlevens op het spel.'

Rooney is niet de enige die er zo over denkt. Er zijn verrassend veel spelers in Engeland die de heropstart van het voetbal niet zien zitten. Sergio Agüero (Manchester City), Danny Rose (Newcastle United), Troy Deeney (Watford) en Glenn Murray (Brighton) lieten al weten niet als proefkonijnen te willen gebruikt worden. Ook Raheem Sterling (Manchester City), Antonio Rüdiger en N'Golo Kanté (Chelsea) gaven openlijk uiting aan hun bezorgdheid.

Hoe komt het dat dat in de Premier League veel méér een issue lijkt te zijn dan in andere landen in Europa?

Sergio Agüero wil niet als proefkonijn gebruikt worden en ook Raheem Sterling heeft zijn bezorgdheid al geuit. © GETTY

Extra ongerustheid

Het is een beetje onder de radar gebleven, maar de dodentol door Covid-19 is nergens in Europa hoger dan in het Verenigd Koninkrijk. De meeste slachtoffers zijn dus niet gevallen in Italië of Spanje, maar over Het Kanaal.

Een en ander is het gevolg van het nonchalante beleid van premier Boris Johnson, die er begin maart nog prat op ging 'ook coronapatiënten de hand te schudden'. Een maand later lag hij op intensieve zorgen.

De situatie in Groot-Brittannië is absoluut niet te vergelijken met die in Duitsland, waar het kordate optreden van Angela Merkel ook gunstig geweest is voor de heropstart van de Bundesliga.

Door de chaotische aanpak van de politiek zit de angst voor het virus er goed in in alle lage lagen van de Britse bevolking.

Onderzoek wees uit dat mensen met een donkere huidskleur vier keer meer kans hebben om te sterven aan Covid-19 dan blanken.

En vooral mensen met een donkere huidskleur voelen zich extra kwetsbaar. Een studie van het Office for National Statistics wees immers uit dat zij vier keer meer kans hebben om te sterven aan Covid-19 dan blanken.

Ook mensen van een andere etniciteit, zoals Pakistani en Indiërs, hebben statistisch gezien een hogere kans op sterfte. Volgens het onderzoek is dat ten dele te wijten aan de sociaal-economische achtergrond van die bevolkingsgroepen, maar is het ook voor een stuk onverklaarbaar.

In de Premier League, waar veel spelers een Afrikaanse of andere etnische oorsprong hebben, zorgt dat natuurlijk voor extra ongerustheid.

De zoon van Deeney

Een van die spelers is Troy Deeney. De 31-jarige, zwarte spits van Watford werd in december vorig jaar vader van een zoontje met zijn vriendin Alisha. Voor het fotomodel verliet hij in 2018 Stacey, de vrouw die hij al kent van zijn vijftiende en met wie hij twee kinderen heeft.

Zijn jongste zoontje werd geboren rond de kerst, maar toch stond Deeney op Boxing Day alweer op de grasmat. In The Telegraph zei hij daar toen over: 'De laatste vier dagen heb ik ongeveer in totaal zes uur slaap gehad, maar je moet me vastbinden om me van het veld te houden. Het zit in mijn natuur: ik wil altijd voetballen. Soms is dat zelfs schadelijk voor me, maar we hebben een kort leven dus moeten we er alles uit halen.'

'Je moet me vastbinden om me van het veld te houden. Het zit in mijn natuur: ik wil altijd voetballen.' Troy Deeney in december 2019 © GETTY

Het is dan ook opvallend dat Troy Deeney een van de eersten was die fel te keer ging tegen 'Project Restart', het plan om de Premier League in juni te hervatten. Midden mei zei hij op Instagram: 'Ik wil het niet eens over voetbal hebben op dit moment, ik wil het over de gezondheid van mijn gezin hebben. Als ik het gevoel krijg dat ik niet voor mijn gezin zorg, dan doe ik het niet. Ik ga mijn familie geen risico laten lopen. Ze zeggen dat er geen wedstrijden met supporters kunnen doorgaan tot 2021. Dus als het niet veilig genoeg is voor fans om zich in een stadion te bevinden, waarom zou het dan wél veilig zijn voor spelers?'

In de podcast Talk The Talk lichtte Deeney zijn beslissing verder toe: 'Mijn zoontje is vijf maanden oud en hij heeft ademhalingsmoeilijkheden. Ik wil niet naar huis komen en hem nog meer in gevaar brengen.'

De kapitein van Watford werd geruggensteund door zijn coach Nigel Pearson, van 2017 tot 2019 nog trainer bij OHL. 'Een van de sleutelfactoren is dat er nog een aantal onbeantwoorde vragen zijn over het virus', zei Pearson. 'Wanneer spelers vinden dat er nog te veel vraagtekens zijn, dan respecteren we hun beslissing.'

'Heel opportunistisch'

Maar niet iedereen loopt weg met het verhaal van Deeney. Joey Barton, het gewezen enfant terrible dat nu coach is bij Fleetwood Town in de League One, ziet er een manoeuvre in om het seizoen te laten annuleren en de degradatiestrijd uit de weg te gaan. Op het moment dat de competitie werd stopgezet, stond Watford immers zeventiende in het klassement, net boven de degradatieplaatsen.

'Spelers die niet willen gaan trainen, willen ofwel de degradatiestrijd vermijden ofwel hebben ze niks meer om voor te spelen.' Joey Barton

'Naar mijn mening zijn de enige spelers die niet terug willen gaan trainen, diegenen die ofwel de degradatiestrijd willen vermijden ofwel niks meer hebben om voor te spelen', zegt Barton op Twitter. 'Every competitor wants to compete. Spelers zijn bewonderenswaardig goed blijven trainen in deze gekke tijden, ze verdienen op zijn minst een kans.'

Hij voegt er nog met een sneer aan toe: 'Als Troy niet wil voetballen of als hij het niet veilig genoeg vindt, dan is dat zijn keuze. Maar maak ons niks wijs: er is grof geld te verdienen in de Premier League, wie zou daar op het einde van zijn carrière niet nog een jaartje van willen profiteren? Heel opportunistisch, dat moet ik hem nageven.'

