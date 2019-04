Ricardo Sá Pinto maakte zich bij Legia Warschau (opnieuw) onmogelijk

Op 1 april werd Ricardo Sá Pinto ontslagen door Legia Warschau, de ploeg waar hij na zijn doortocht bij Standard opnieuw onderdak vond. Achtergronden bij het vertrek.

Een uitschuiver, een van de zovele. Op 31 maart gaat Legia Warschau, geleid door Ricardo Sá Pinto, onderuit op het veld van het Wisla Krakau van Marcin Wasilewski. Zwaar zelfs, met 4-0. Een duel onder grote namen in de Ekstraklasa, al zitten beide in een moeilijke periode. Wisla staat pas zesde, Legia tweede, ondanks het feit dat de club veruit het grootste budget in de Poolse hoogste afdeling heeft. De zware nederlaag kan voor de buitenwereld maar een ding symboliseren: Sá Pinto wordt definitief door zijn groep in de steek gelaten. 's Anderendaags valt de hakbijl, aangekondigd via een korte persmededeling. Omdat het 1 april is, denkt een aantal fans van de club, naar goeie gewoonte nog wat opgewonden, in eerste instantie aan een slechte grap...

...