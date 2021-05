Rijsel heeft zich zondag voor de vierde keer tot kampioen van Frankrijk gekroond. De Noord-Franse club won op de 38e en laatste speeldag in de Ligue 1 met 1-2 bij Angers en behield zo één punt voorsprong op Paris Saint-Germain, dat met 0-2 won op het veld van Brest.

Rijsel veroverde de titel eerder in 1946, 1954 en 2011, dat laatste jaar met Eden Hazard in de rangen. PSG, de kampioen van de voorbije drie seizoenen, blijft op negen titels staan, evenveel als Marseille. Saint-Etienne is met tien titels de recordkampioen in Frankrijk.

Monaco werd op vijf punten derde en mag met Rijsel en PSG de Champions League in. Lyon en Marseille plaatsten zich als vierde en vijfde voor de Europa League.

