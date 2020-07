Elke dinsdag zetten we de spots op een jong, internationaal talent. Deze keer: de 20-jarige Riqui Puig van FC Barcelona.

Het is een algemeen gegeven: sinds de herstart van La Liga hebben veel meer jongeren een kans gekregen. Dat werd ingegeven door de regel van de vijf wissels, maar ook met het oog op de toekomst. Het inkomstenverlies dat veel clubs leden door de coronacrisis zal hen nopen om de blik te wenden op het opleidingscentrum.

Na de coronabreak kwamen zo plotseling jonge Spanjaarden als Martín Zubimendi (21, Real Sociedad), Hugo Guillamón (20, Valencia) en Miguel de la Fuente (21, Real Valladolid) bovendrijven.

Ook de Catalaan Riqui Puig (20) kreeg na de coronabreak veel meer speelminuten dan ervoor. En de middenvelder viel op met zijn dynamische speelstijl, zijn aanwezigheid op het veld en zijn connectie met Messi. Dat bleek pas echt overduidelijk in de laatste competitiewedstrijd van FC Barcelona, gewonnen met 0-5 op Deportivo Alavés. Puig was er goed voor twee assists (zijn eerste van het seizoen nota bene), één op Messi en één op Nelson Semedo.

Valse 9

Ricard Puig Martí was in zijn jeugd een begenadigd tennisser, maar had ook voetbal in het bloed. Socio van Barça is hij al vanaf zijn vierde, zijn vader Carlos is een groot supporter.

Met voetballen begon Riqui bij de U7 van Jàbac Terrassa, een clubje uit Terrasa, vlak bij Barcelona. Al vrij snel kwam er interesse van RCD Espanyol en FC Barcelona, maar zijn ouders hadden liever dat hij verder rijpte bij Terrassa, waar de familie zich thuis voelde en waar papa Puig ook in de eerste ploeg voetbalde als linksachter.

De kwieke Puig, vaak de kleinste op het veld, viel bij de jeugd van Barcelona op met zijn snelheid van uitvoering en zijn intelligentie.

In de zomer van 2013 - Riqui werd toen 14 - was het dan toch tijd voor een volgende stap en werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Daar ontwikkelde hij zich tot een steengoede 'valse 9'. De kwieke Puig, vaak de kleinste van het veld, viel op met zijn snelheid van uitvoering en zijn intelligentie.

Spectaculaire speler

Al meteen was het zonneklaar dat FC Barcelona een speler met veel potentieel in de rangen had. Ondanks interesse van Tottenham koos Riqui Puig er in de zomer van 2018 voor om zijn contract te verlengen tot 30 juni 2021. 'Als je van Barcelona bent, dan wil je niet naar een andere club, dan wil je triomferen bij Barça. Ik heb me altijd kunnen vinden in het DNA van deze club. Het heeft van mij een betere voetballer en ook een betere persoon gemaakt', zei hij.

Hij mocht in het voorseizoen van 2018 ook mee op tournee met de eerste ploeg in de Verenigde Staten en daar gooide hij hoge ogen. Onder meer Gennaro Gattuso, toen trainer van AC Milan, was onder de indruk: 'Riqui Puig is een spectaculaire speler. Jongens met het gezicht van een kind die de bal zo beroeren, dat vind ik wonderlijk. Ik voel dat het voetbal in hen zit en dan is het haast poëzie.'

Geen Barça B meer

Maar ondanks alle lof duurde het even voor Puig zijn debuut mocht maken in een competitiewedstrijd in het eerste elftal. Op 5 december 2018 liet Ernesto Valverde hem wel eens invallen in een bekerwedstrijd, maar het was pas op 13 april 2019 dat hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte in La Liga. Hij stond toen in de basis tegen SD Huesca. Een paar speeldagen later was hij er ook tegen Celta de Vigo van bij de aftrap bij.

Maar dit seizoen liet Valverde hem volledig links liggen. Toen Quique Setién in januari overnam, was de verwachting dat de nieuwe coach de jeugdspelers Riqui Puig, Ansu Fati en Ronald Araujo meer speelgelegenheid zou geven, maar uiteindelijk gebeurde dat niet echt. Tot de coronabreak stonden er amper 22 speelminuten op Puigs teller.

'Jongens met het gezicht van een kind die de bal zo beroeren, dat vind ik wonderlijk.' Gennaro Gattuso over Riqui Puig

Daar kwam na de herstart van La Liga echter verandering in. In vijf van de elf laatste competitiematchen startte hij in de basis, in vier andere viel hij in. 'Riqui heeft veel vooruitgang geboekt sinds hij bij ons is', vindt Quique Setién. 'Zijn instelling is altijd heel goed geweest. De dingen die we hem vroegen, voerde hij uit en hij paste zich aan aan het spel van de ploeg. Dat is de juiste weg.'

Geen wonder dus dat Setién gevraagd heeft om Puig dit seizoen niet meer te laten spelen voor Barça B, nog verwikkeld in de strijd om promotie naar de tweede klasse. Hoewel een deel van het bestuur tegen die beslissing gekant was, werd toch op de vraag van Setién ingegaan. Zo kan de trainer dus over de 20-jarige middenvelder beschikken voor de terugwedstrijd van de 1/8 finale tegen Napoli op vrijdag 8 augustus.

Het is een algemeen gegeven: sinds de herstart van La Liga hebben veel meer jongeren een kans gekregen. Dat werd ingegeven door de regel van de vijf wissels, maar ook met het oog op de toekomst. Het inkomstenverlies dat veel clubs leden door de coronacrisis zal hen nopen om de blik te wenden op het opleidingscentrum.Na de coronabreak kwamen zo plotseling jonge Spanjaarden als Martín Zubimendi (21, Real Sociedad), Hugo Guillamón (20, Valencia) en Miguel de la Fuente (21, Real Valladolid) bovendrijven. Ook de Catalaan Riqui Puig (20) kreeg na de coronabreak veel meer speelminuten dan ervoor. En de middenvelder viel op met zijn dynamische speelstijl, zijn aanwezigheid op het veld en zijn connectie met Messi. Dat bleek pas echt overduidelijk in de laatste competitiewedstrijd van FC Barcelona, gewonnen met 0-5 op Deportivo Alavés. Puig was er goed voor twee assists (zijn eerste van het seizoen nota bene), één op Messi en één op Nelson Semedo.Ricard Puig Martí was in zijn jeugd een begenadigd tennisser, maar had ook voetbal in het bloed. Socio van Barça is hij al vanaf zijn vierde, zijn vader Carlos is een groot supporter. Met voetballen begon Riqui bij de U7 van Jàbac Terrassa, een clubje uit Terrasa, vlak bij Barcelona. Al vrij snel kwam er interesse van RCD Espanyol en FC Barcelona, maar zijn ouders hadden liever dat hij verder rijpte bij Terrassa, waar de familie zich thuis voelde en waar papa Puig ook in de eerste ploeg voetbalde als linksachter.In de zomer van 2013 - Riqui werd toen 14 - was het dan toch tijd voor een volgende stap en werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Daar ontwikkelde hij zich tot een steengoede 'valse 9'. De kwieke Puig, vaak de kleinste van het veld, viel op met zijn snelheid van uitvoering en zijn intelligentie.Al meteen was het zonneklaar dat FC Barcelona een speler met veel potentieel in de rangen had. Ondanks interesse van Tottenham koos Riqui Puig er in de zomer van 2018 voor om zijn contract te verlengen tot 30 juni 2021. 'Als je van Barcelona bent, dan wil je niet naar een andere club, dan wil je triomferen bij Barça. Ik heb me altijd kunnen vinden in het DNA van deze club. Het heeft van mij een betere voetballer en ook een betere persoon gemaakt', zei hij.Hij mocht in het voorseizoen van 2018 ook mee op tournee met de eerste ploeg in de Verenigde Staten en daar gooide hij hoge ogen. Onder meer Gennaro Gattuso, toen trainer van AC Milan, was onder de indruk: 'Riqui Puig is een spectaculaire speler. Jongens met het gezicht van een kind die de bal zo beroeren, dat vind ik wonderlijk. Ik voel dat het voetbal in hen zit en dan is het haast poëzie.'Maar ondanks alle lof duurde het even voor Puig zijn debuut mocht maken in een competitiewedstrijd in het eerste elftal. Op 5 december 2018 liet Ernesto Valverde hem wel eens invallen in een bekerwedstrijd, maar het was pas op 13 april 2019 dat hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte in La Liga. Hij stond toen in de basis tegen SD Huesca. Een paar speeldagen later was hij er ook tegen Celta de Vigo van bij de aftrap bij. Maar dit seizoen liet Valverde hem volledig links liggen. Toen Quique Setién in januari overnam, was de verwachting dat de nieuwe coach de jeugdspelers Riqui Puig, Ansu Fati en Ronald Araujo meer speelgelegenheid zou geven, maar uiteindelijk gebeurde dat niet echt. Tot de coronabreak stonden er amper 22 speelminuten op Puigs teller. Daar kwam na de herstart van La Liga echter verandering in. In vijf van de elf laatste competitiematchen startte hij in de basis, in vier andere viel hij in. 'Riqui heeft veel vooruitgang geboekt sinds hij bij ons is', vindt Quique Setién. 'Zijn instelling is altijd heel goed geweest. De dingen die we hem vroegen, voerde hij uit en hij paste zich aan aan het spel van de ploeg. Dat is de juiste weg.'Geen wonder dus dat Setién gevraagd heeft om Puig dit seizoen niet meer te laten spelen voor Barça B, nog verwikkeld in de strijd om promotie naar de tweede klasse. Hoewel een deel van het bestuur tegen die beslissing gekant was, werd toch op de vraag van Setién ingegaan. Zo kan de trainer dus over de 20-jarige middenvelder beschikken voor de terugwedstrijd van de 1/8 finale tegen Napoli op vrijdag 8 augustus.