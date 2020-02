Nadat Manchester City op vrijdag door de UEFA voor twee seizoenen werd uitgesloten van Europees voetbal, is nu ook de Premier League aan het nadenken over sancties. Dat melden The Independent en The Guardian zondag.

Twee jaar geen Champions of Europa League en een boete van 30 miljoen euro voor Manchester City. Dat was het harde verdict van de Europese voetbalbond UEFA nadat uitkwam dat de huidige Engelse kampioen de Financial Fairplay-regels had overtreden door fraude met de sponsorinkomsten tussen 2012 en 2016. Eigenaar Sheikh Mansour zou daar zelf namelijk een groot deel van betaald hebben. Meer bepaald gaat het om de sponsorgelden van luchtvaartmaatschappij Etihad, dat in totaal zo'n 67,5 miljoen pond bedroeg. Volgens de UEFA zou Mansour het toegelaten bedrag dat eigenaars mogen investeren in een club om verlies goed te maken, hebben overschreden.

Nu zou ook nog de eigen Engelse competitie in actie komen om de bijzondere constructies onder de loep te nemen. De Premier League redeneert dat het verstrekken van misleidende informatie over de clubinkomsten ook in strijd is met de licentieregelgeving van de competitie. Volgens de Britse kranten The Guardian en The Independent zou de Premier League al in maart een onderzoek zijn begonnen nadat de Duitse krant Der Spiegel naar buiten kwam met verschillende interne mails van Manchester City. Dat onderzoek werd nu geïntensiveerd.

Sinds twee jaar heeft de Premier League zijn eigen Financial Fairplay-regels. De competitie zag he tals een noodzaak toen de 20 Engelse clubs een opgeteld verlies van 219 miljoen pond lieten optekenen.

Wat de straf precies zal inhouden, is helemaal nog niet bekend. De kranten speculeren op een puntenaftrek.

