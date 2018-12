River Plate wint Copa Libertadores na verlengingen tegen Boca Juniors

Een minuut voor rust trof Dario Benedetto raak voor Boca Juniors. De aanvaller snelde slim doorheen het hart van de River-verdediging en deponeerde het leer in de rechterbenedenhoek. In de 68e minuut hing Lucas Pratto de bordjes in evenwicht, na mooi ééntijdsvoetbal van River Plate.

Aangezien de uitdoelpunten in deze finale niet zwaarder doorwegen, dienden verlengingen zich aan. Die waren na twee minuten voorbij voor Wilmar Barrios, de middenvelder van Boca Juniors mocht gaan douchen na een tweede gele kaart. In de tweede helft van de verlengingen profiteerde River Plate van de numerieke meerderheid. Juan Quintero (109.) maakte de 2-1 met een fantastisch afstandsschot in de winkelhaak. In het slot verbrodde Leonardo Jara bijna nog het feestje van River, zijn volley raakte de paal. Gonzalo Martinez legde de eindstand vast.

It was worth the wait - check out the highlights from River Plate's 3-1 win over Boca Juniors in the #CopaLibertadoresFinal! 🤩 pic.twitter.com/7p8K1v9YTj — Goal (@goal) December 9, 2018

Er waren bijna 4.000 politie- en private veiligheidsagenten opgetrommeld voor het beladen duel tussen de twee Argentijnse topclubs.

River Plate pakt voor de vierde keer de eindzege in de Copa Libertadores. Eerder gebeurde dat in 1986, 1996 en 2015. Boca Juniors won het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League al zesmaal.