France Football reikt dit jaar geen Ballon d'Or uit, dus doet Sport/Voetbalmagazine zelf een verkiezing. Bij een rondvraag bij onze journalisten kwam Robert Lewandowski als winnaar uit de bus, voor Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Stem onderaan dit artikel op uw top drie.

Robert Lewandowski: de beste spits ter wereld?

Wat moet het zuur zijn voor de Pool om de meest prestigieuze individuele prijs in het wereldvoetbal te moeten missen. Hij was namelijk dé grote favoriet voor de trofee, zowel bij Sport/Voetbalmagazine als bij de andere media, na een buitengewoon jaar. Vorig seizoen scoorde hij in totaal maar liefst 55 keer, waarvan 34 goals in de competitie en 15 in de Champions League. Het leverde Bayern München ook de titel en eindzege in de Champions League op. Enkel de Europese Gouden Schoen voor beste schutter in Europa moest Lewandowski overlaten aan Ciro Immobile, die 36 keer wist te scoren in de Serie A.

En ook dit seizoen is de Pool ijzersterk uit de startblokken vertrokken met al 15 treffers in 15 wedstrijden, waarvan al 12 in 9 gespeelde Bundesligawedstrijden. Er lijkt haast geen twijfel meer over mogelijk: Lewandowski is de beste spits van het moment.

Het resultaat van de redactie:

1. Robert Lewandowski (Bayern) 26 2. Romelu Lukaku (Inter) 21 3. Kevin De Bruyne (Man. City) 14 4. Joshua Kimmich (Bayern) 7 5. Bruno Fernandes (Man. U) 4 5. Sergio Ramos (Real Madrid) 4 7. Erling Haaland (Dortmund) 3 7. Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool) 3 9. Kylian Mbappé (PSG) 2 9. Neymar (PSG) 2 11. Thomas Müller (Bayern) 1 11. Mo Salah (Liverpool) 1

Romelu Lukaku: sterspeler bij Inter én de Rode Duivels

Het scheelde niet veel of Romelu Lukaku was met de prijs gaan lopen dit jaar. Lewandowski bleek net beter te zijn, maar wat een jaar heeft Lukaku erop zitten in Italië én bij de Rode Duivels? Blijkbaar niet goed genoeg voor Manchester United moest Lukaku zichzelf opnieuw bewijzen bij Inter. En in de Serie A, wat aanzien wordt als een van de moeilijkste competities voor spitsen, maakte hij onmiddellijk indruk. In zijn eerste seizoen kwam hij aan 23 goals in de competitie en zorgde hij er mee voor dat Inter in de finale geraakte van de Europa League. In iedere wedstrijd scoorde de Rode Duivel, maar in de finale tegen Sevilla liep het mis. Door een owngoal verloren de Italianen. Een ontroostbare Lukaku kwam zelfs zijn medaille niet oppikken.

Maar zijn statistieken waren ronduit indrukwekkend. Met in totaal 34 treffers deed hij beter dan levende legende Ronaldo, in zijn eerste jaar bij de Nerazurri. Sterk. En dit seizoen gaat hij gewoon verder op dat elan met 13 goals in 13 wedstrijden over alle competities heen. Op dit moment is hij gewoon dé ster van Inter.

En dan moet je ook nog kijken naar zijn prestaties bij de Rode Duivels, waar hij alle critici ondertussen de mond heeft gesnoerd. Op zijn 27ste is Lukaku een leider geworden, zowel in Italië als bij de Duivels, en lijkt hij in de vorm van zijn leven te verkeren. Volgend jaar moeten de prijzen volgen.

Kevin De Bruyne: bijna dat assistenrecord gebroken

Nog een Rode Duivel in de vorm van zijn leven dit jaar was Kevin De Bruyne. Maar ook voor hem was het een jaar van net niet. In de Premier League werd een verdedigend dwalend Manchester City op tientallen punten achterstand tweede na een ontketend Liverpool en in de Champions League lagen de Cityzens er opnieuw uit in de kwartfinale, deze keer tegen Lyon. Het moet zuur zijn geweest voor Kevin De Bruyne, die dit jaar met kop en schouders de beste speler van de blauwhemden uit Manchester was.

Waar de ex-speler van KRC Genk zich aan kan optrekken, zijn zijn statistieken. In de Premier League maakte De Bruyne namelijk 12 goals en gaf hij 20 assists. Het is vooral dat laatste getal dat toch wel indrukwekkend is, want enkel ene Thierry Henry gaf ooit evenveel beslissende passes op een seizoen. En dan had De Bruyne nog pech dat zijn team niet goed draaide, want anders hadden het er zomaar 30 of meer kunnen zijn. En ook dit seizoen is KDB de drijvende kracht achter een zwalpend City, met alweer 6 assists in 9 wedstrijden. Bij afwezigheid van Eden Hazard is deze Kevin De Bruyne misschien wel de beste Rode Duivel van het moment.

Wat moet het zuur zijn voor de Pool om de meest prestigieuze individuele prijs in het wereldvoetbal te moeten missen. Hij was namelijk dé grote favoriet voor de trofee, zowel bij Sport/Voetbalmagazine als bij de andere media, na een buitengewoon jaar. Vorig seizoen scoorde hij in totaal maar liefst 55 keer, waarvan 34 goals in de competitie en 15 in de Champions League. Het leverde Bayern München ook de titel en eindzege in de Champions League op. Enkel de Europese Gouden Schoen voor beste schutter in Europa moest Lewandowski overlaten aan Ciro Immobile, die 36 keer wist te scoren in de Serie A. En ook dit seizoen is de Pool ijzersterk uit de startblokken vertrokken met al 15 treffers in 15 wedstrijden, waarvan al 12 in 9 gespeelde Bundesligawedstrijden. Er lijkt haast geen twijfel meer over mogelijk: Lewandowski is de beste spits van het moment. Het resultaat van de redactie:Het scheelde niet veel of Romelu Lukaku was met de prijs gaan lopen dit jaar. Lewandowski bleek net beter te zijn, maar wat een jaar heeft Lukaku erop zitten in Italië én bij de Rode Duivels? Blijkbaar niet goed genoeg voor Manchester United moest Lukaku zichzelf opnieuw bewijzen bij Inter. En in de Serie A, wat aanzien wordt als een van de moeilijkste competities voor spitsen, maakte hij onmiddellijk indruk. In zijn eerste seizoen kwam hij aan 23 goals in de competitie en zorgde hij er mee voor dat Inter in de finale geraakte van de Europa League. In iedere wedstrijd scoorde de Rode Duivel, maar in de finale tegen Sevilla liep het mis. Door een owngoal verloren de Italianen. Een ontroostbare Lukaku kwam zelfs zijn medaille niet oppikken.Maar zijn statistieken waren ronduit indrukwekkend. Met in totaal 34 treffers deed hij beter dan levende legende Ronaldo, in zijn eerste jaar bij de Nerazurri. Sterk. En dit seizoen gaat hij gewoon verder op dat elan met 13 goals in 13 wedstrijden over alle competities heen. Op dit moment is hij gewoon dé ster van Inter. En dan moet je ook nog kijken naar zijn prestaties bij de Rode Duivels, waar hij alle critici ondertussen de mond heeft gesnoerd. Op zijn 27ste is Lukaku een leider geworden, zowel in Italië als bij de Duivels, en lijkt hij in de vorm van zijn leven te verkeren. Volgend jaar moeten de prijzen volgen. Nog een Rode Duivel in de vorm van zijn leven dit jaar was Kevin De Bruyne. Maar ook voor hem was het een jaar van net niet. In de Premier League werd een verdedigend dwalend Manchester City op tientallen punten achterstand tweede na een ontketend Liverpool en in de Champions League lagen de Cityzens er opnieuw uit in de kwartfinale, deze keer tegen Lyon. Het moet zuur zijn geweest voor Kevin De Bruyne, die dit jaar met kop en schouders de beste speler van de blauwhemden uit Manchester was.Waar de ex-speler van KRC Genk zich aan kan optrekken, zijn zijn statistieken. In de Premier League maakte De Bruyne namelijk 12 goals en gaf hij 20 assists. Het is vooral dat laatste getal dat toch wel indrukwekkend is, want enkel ene Thierry Henry gaf ooit evenveel beslissende passes op een seizoen. En dan had De Bruyne nog pech dat zijn team niet goed draaide, want anders hadden het er zomaar 30 of meer kunnen zijn. En ook dit seizoen is KDB de drijvende kracht achter een zwalpend City, met alweer 6 assists in 9 wedstrijden. Bij afwezigheid van Eden Hazard is deze Kevin De Bruyne misschien wel de beste Rode Duivel van het moment.