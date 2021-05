Robert Lewandowski trad bij Bayern München definitief in de legende. Hij beëindigt het seizoen met 41 doelpunten en brak het 49 jaar oude record van Gerd Müller.

Stel, werd Robert Lewandowski vorige week voorgehouden, dat hij in de laatste competitiewedstrijd van Bayern München tegen FC Augsburg niet zou scoren en zijn club in de laatste minuut een strafschop kreeg. Zou hij die dan nemen? Of, uit respect voor Gerd Müller, dat toch niet doen. Lewandowski hoefde over het antwoord geen seconde na te denken. Natuurlijk zou hij die strafschop proberen om te zetten. Want Müller, zo voegde hij eraan toe, heeft nog genoeg andere records. Hij maakte in de Bundesliga 365 goals, een aantal dat hij nooit zal bereiken. Een strafschop kwam er uiteindelijk niet in de match van Bayern tegen Augsburg. Het werd nog dramatischer. Zes doelpogingen had de Pool ondernomen, telkens weer werd hij gestuit door de doelman van FC Augsburg, zijn landgenoot Rafal Gikiewicz. Tot die in de laatste minuut de bal loste en Lewandowski simpel binnenduwde. Zijn balans: 41 goals en ook nog eens 9 assists. Of: een voet in meer dan de helft van de 99 Bayerngoals. Een combinerende goalgetterRobert Lewandowski is de meest complete spits van Europa. Hij scoort met zijn linker, met zijn rechter, met het hoofd, hij jaagt vrijschoppen binnen en benut stafschoppen. Een goalgetter die ook nog eens mee combineert. Lewandowski maakte zijn doelpunten in 29 competitiematchen, dertien keer bracht hij zijn ploeg op voorsprong. Hij moest door een blessure vier wedstrijden missen en werd één keer gespaard. Bij de doelpunten waren er wel acht strafschoppen. Dat was destijds bij Müller niet het geval. Die miste in het seizoen dat hij 40 goals maakte (1971/72) drie penalty's. Dat Lewandowski op 32-jarige leeftijd zijn spel nog perfectioneert is opmerkelijk. Het blijkt bijvoorbeeld bij strafschoppen. Met kleine, snelle stappen gaat hij naar de bal en verandert dan plots van ritme. Zijn voorlaatste stap is groot maar een stuk langzamer. De Pool geniet ervan om met dat soort dingen zijn spel te verfijnen. Hij heeft in de loop van de jaren zijn stijl veranderd. Lewandowski merkte op een gegeven moment dat hij te weinig balcontacten had omdat hij in de zestien meter op de bal stond te wachten. In individuele trainingen verbeterde hij zijn techniek en preciseerde zijn schot. Wat dat betreft valt hij absoluut niet te vergelijken met Gerd Müller. Die vond dat alleen het strafschopgebied zijn werkterrein was, dat hij niet naar de buitenkanten moest uitwijken, maar altijd in het midden voor de goal diende te staan. Als er een voetballer is die zichzelf heeft gevormd, dan is het Robert Lewandowski. Toen hij in Polen nog in de jeugd voetbalde, waren zijn benen zo dun dat zijn trainers schrik hadden dat tegenspelers die zouden breken. Nu kan hij met die benen zo snel lopen dat er niet veel zijn die dat tempo kunnen volgen. Op die benen staat een lichaam dat Lewandowski als een machine kan controleren. En hij kan zo hoog springen dat je wel eens de indruk hebt dat er onder hem een onzichtbaar tapijt vliegt. Al twee maanden lang werd er in de Duitse pers geschreven over de jacht van Robert Lewandowski op het mythische record van Gerd Müller. Al heeft die dat nooit zo ervaren. Na een knieblessure in de interland met Polen tegen Andorra moest hij drie matchen pauzeren. Nadien nam hij gewoon de draad weer op. Toen hij dan in de voorlaatste competitiewedstrijd, op Freiburg, het 40e doelpunt aantekende trok hij zijn trui naar boven. Daaronder kwam een shirt tevoorschijn waarop stond: '4ever Gerd'. En er is inderdaad één record van Müller dat Lewandowski nooit gaat breken: dat van de 365 doelpunten in veertien jaar Bundesliga. De Pool beëindigde zijn elfde seizoen in de hoogste Duitse afdeling. Zijn teller staat op 277 goals.Kom meer te weten over het Bundesligarecord van Gerd Müller en zijn waanzinnige jaar 1972 in de EK-podcast Studio Henri.