Robert Lewandowski ontbrak vorig jaar in de kwartfinale van de Champions League tegen PSG, maar hij zal er dit keer wel bij zijn om Bayern naar de volgende ronde te gidsen. Woensdagavond staat hij in de heenwedstrijd tegenover Villarreal. De kans Champions League-topschutter te worden zal de Poolse afwerker met beide handen willen grijpen

Er is een bekend gezegde dat zegt dat sommige spelers beter worden naarmate ze ouder worden. Robert Lewandowski lijkt zo'n speler te zijn. Elk jaar blijven zijn prestaties verbeteren. Jaar na jaar blijft de 33-jarige Pool indruk maken met zijn consistentie. Hij staat zo scherp als een mes dat dagelijks geslepen wordt en blijft een betrouwbare topschutter voor de Rekordmeister. Met al twaalf doelpunten in de Champions League dit seizoen is hij nog maar drie doelpunten verwijderd van zijn beste resultaat (15), behaald in het jaar van de Europese titel in 2020. Hij staat daarmee ook ver boven de eerste achtervolger die nog meedoet aan de CL. Dat is Mo Salah met 8 treffers. Zo lijkt het al haast zeker dat de Pool voor de tweede keer topschutter van het kampioenenbal wordt.De nummer 9 is sinds zijn komst naar Bayern indrukwekkend consequent bezig en staat ieder seizoen garant voor een fabalachtig aantal doelpunten. Afgezien van zijn eerste seizoen, is hij nooit onder de 40 goals gezakt op clubniveau. Lewandowski maakte in zijn carrière bij Bayern al 339 doelpunten in 367 wedstrijden, maar dit seizoen stijgt hij daar nog bovenuit. Lewy scoort alsof het niets is en tart alle wetten van het Duitse voetbal. Zo brak hij twee weken geleden tegen Union Berlin andermaal een record van Gerd Müller. Met zijn 30ste en 31ste doelpunt dit seizoen werd de Pool pas de tweede speler, na de Duitser, die in de Bundesliga vijf keer de grens van 30 doelpunten bereikte.Met een voorsprong van negen punten op Borussia Dortmund, hun eerste rivaal in de competitie, mikt Bayern met hun topspits hoger en groter. De Champions League is het belangrijkste doel. Op het pad van de Beierse reus staat woensdagavond de Gele Onderzeeër van Villareal. Hoewel de Spaanse club in de vorige ronde Juventus versloeg, staat het op een troosteloze zevende plaats in La Liga en verloor het dit weekend opnieuw. Lewandowski en Bayern zullen deze ploeg op drift niet sparen, getuige daarvan zijn de jongens van RB Salzburg, die een pandoering kregen van Bayern in de 1/8ste finales.Robert Lewandowski is teruggekeerd van zijn buitenlandse avontuur met de Witte Adelaars, die zich kwalificeerden voor het WK in Qatar, en is gefocust op zijn Europese doel bij Bayern, dat zijn laatste zou kunnen zijn. De transfergeruchten rond de spits, wiens contract binnenkort afloopt, zijn legio. Er gaan geruchten dat hij deze zomer naar Barcelona en PSG gaat, maar zijn coach Julian Nagelsmann is vastbesloten om hem niet te laten gaan. 'Ik praat veel met hem. We willen hem houden. Maar het is niet altijd zo eenvoudig', zei hij onlangs.Aan een achtjarige Beierse romance dreigt deze zomer een einde te komen als geen van beide partijen het eens wordt over een contractverlenging voor de Poolse aanvaller. Maar zelfs als hun verhaal snel zou eindigen, zal hij erop gebrand zijn dit seizoen goed af te sluiten door met Bayern voor de tweede keer de Champions League te winnen. Door Robin Job