De spits van Bayern München scoort met links, met rechts of met het hoofd, het maakt hem allemaal niet uit. Maar Robert Lewandowski leerde vooral collectief denken.

Vorig seizoen 55 doelpunten in 47 officiële wedstrijden voor een topclub als Bayern München: indien Robert Lewandowski niet tot de FIFA-Speler van het Jaar zou zijn gekozen, dan was dit een aanfluiting geweest voor dit referendum. De Pool is een solokunstenaar die zich meer dan ooit in het ensemble van Bayern heeft geïntegreerd. Hij is een garantie op doelpunten, maar een spits ook die aan de opbouw deelneemt, die op 32-jarige leeftijd op training blijk geeft van een onblusbare drang om zijn spel nog te perfectioneren. Snelheid, opportunisme, lange en korte sprints, de bal bijhouden en afschermen, Lewandowski heeft het allemaal. Zijn benen zijn ongetwijfeld zijn grootste kapitaal.Juist dat was vroeger anders. Niemand in Polen die vroeger geloofde welk potentieel er in deze spits stak. Zijn benen waren zo dun dat een vroegere jeugdtrainer ooit zei dat hij na ieder duel van Lewandowski bang was dat iemand die benen zou breken. Maar Lewandowski, getrouwd met een karateka, werkte aan zijn lichaam, zeker vanaf het moment dat hij in 2010 bij Borussia Dortmund terechtkwam. Hij groeide uit tot een echte doelpuntenmachine en scoort onder elke trainer. Of het nu Klopp is, Guardiola, Ancelotti, Kovac of Flick, of de trainer nu populair is of niet. Hij maakt doelpunten als de tactiek klopt, maar evenzeer als dat niet het geval is. Hij scoort met links, met rechts of met het hoofd, het maakt hem allemaal niet uit. Maar Lewandowski leerde vooral collectief denken. Het scoren op zich is voor hem geen obsessie meer, net zo graag geeft hij een assist, al zegt hij wel dat een bepaald egoïsme altijd zijn spel zal kenmerken, dat zijn doelpunteninstinct zijn sterkste wapen is en blijft.Robert Lewandowski maakte Bayern München sterker en stuurde zijn club mee naar de titel, beker en Champions League. Hij trekt dit seizoen de lijn door en tilde zijn ploeg afgelopen woensdag nog, na een 0-1-achterstand, naar een 2-1-overwinning tegen VfL Wolfsburg. Vijftien doelpunten in twaalf wedstrijden staan er alweer op zijn conto, zes assists ook, dat maakt 251 treffers sinds hij in de Bundesliga speelt, en dat in 234 wedstrijden. In alle wedstrijden van de Champions League scoorde Lewandowski vorig seizoen, alleen in de finale niet. Enkel in de nationale ploeg is zijn productie niet in verhouding, al mogen de 61 goals in 112 matchen er nog altijd zijn. Uiteindelijk is hij daar niet omringd door dezelfde kwaliteit.Nu, met de verkiezing van de FIFA-Speler van het Jaar vóór Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, bereikt Robert Lewandowski op individueel vlak een absoluut hoogtepunt in een loopbaan waarin hij op zijn zeventiende door Legia Warschau aan de deur werd gezet omdat hij lichamelijk te zwak was. Een oordeel dat hem tot in diepste van zijn ziel raakte maar hem in de uitbouw van zijn carrière heeft gestimuleerd. 'Het is de belangrijkste uitspraak die iemand ooit over mij heeft gedaan', zou hij later herhaaldelijk zeggen.Bij Bayern München zal Robert Lewandowski zijn loopbaan allicht beëindigen. Hij probeerde een paar keer een transfer naar Real Madrid te forceren, in 2018 nog, maar Bayern liet hem nooit gaan. Intussen zit hij daar in de spelersraad en wordt er naar hem geluisterd. De solist is uitgegroeid tot een leider.