In een groot interview met Sport/Voetbalmagazine heeft Robert Lewandowski (31) het over het belang van details om in topvorm te blijven. Een voorsmaakje.

Je hebt al een tijdje geleden je levenswijze aangepast. Wat kan je daarover vertellen?

Robert Lewandowski: 'Dat is nu al ongeveer tien jaar zo. Ik heb mijn leven op veel manieren veranderd. Mijn vrouw Anna (een ex-kampioene karate die voedingsspecialiste geworden is, nvdr) heeft me daarbij enorm geholpen. Op het niveau van de levenshygiëne en de voeding is zij een experte. Ze heeft die aspecten bestudeerd, heeft aan tal van opleidingen meegedaan en heeft met verschillende professoren samengewerkt om de best mogelijke gegevens te verzamelen. Dat helpt me natuurlijk allemaal.'

'Ik ben blij dat ze aan mijn zijde staat en dat ze me helpt om beter te worden. Als ze het je zelf zou vertellen, zou het een lang verhaal worden, ze kan er uren over doorgaan. (lacht) Ze helpt ook andere voetballers. Ze doet veel dingen, niet alleen in dat domein. Ik ben trots op haar.'

Wat heeft je dat concreet opgebracht?

Lewandowski: 'Ik heb aan kracht en energie gewonnen. Met haar methode herstelt het lichaam zich sneller om elke training en match nog meer te kunnen geven. Dat maakt deel uit van alle kleine dingen en alle details waarvan we eerder spraken. En dat maakt uiteindelijk het verschil.'

En op de dag van de match?

Lewandowski: 'Dan eet ik geen vlees. Dat is te zwaar voor mijn lichaam. Dus eet ik licht, dat heb ik nodig. De maaltijd hangt af van verschillende factoren: wanneer is de match, om hoe laat,... Als je rijst of pasta eet, dan geeft je dat grote voordelen op het vlak van energie op de zeer korte termijn. Maar op de lange termijn win je er niks mee.'

'Het is een redelijk complex onderwerp en het zou me meer dan tien minuten kosten om het allemaal uit te leggen, maar het idee is om altijd te proberen in topvorm te zijn, ongeacht de context.'

'Het belangrijkste is dat je thuis of na de match nog die extra inspanning doet. Natuurlijk, als je dat voor de eerste keer probeert, zal je daar geen enkel effect van zien. Maar alles bij elkaar krijgen die extra zorgen een betekenis en dan haal je er voordeel uit.'

Er wordt ook hard op de slaap gewerkt, met de berekening van de diepe slaap en het gebruik van een blauwlichtfilter.

Lewandowski: 'Dat is natuurlijk zeer belangrijk. Zeker in deze periode waarin we veel spelen. We voetballen bijvoorbeeld op woensdag én zaterdag. Op een woensdag kom je dan rond middernacht of 1 uur thuis na de match. Als je dan niet goed of niet genoeg slaapt, dan kan het lichaam je energiepeil niet voldoende opladen. Er zijn dan slechts twee dagen om terug in vorm te geraken.'

'Als je slechts één keer per week speelt, kan je wat meer op je gemak zijn wat dat betreft. Maar het is, gezien ons competitieritme, essentieel nu. Je komt daar versterkt uit, met een langere en kwaliteitsvollere slaap. En ik luister naar mijn lichaam, om te weten hoe het reageert in functie van wat ik doe.'

Antoine Bourlon (France Football)

Lees het volledige interview donderdag op sportmagazine.be

