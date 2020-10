Robert Lewandowski werd vorige week donderdag met een verpletterende meerderheid uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar. De spits van Bayern München is beter en doeltreffender dan ooit.

Na een korte vakantie in Sardinië pakte Robert Lewandowski een paar weken geleden de draad weer op. Bayern München begon aan het seizoen met een 8-0-zege tegen Schalke 04 en het frappante was dat de Poolse spits maar één keer scoorde, op strafschop dan nog. Maar hij was wel zeer aanwezig in het spel. Met een rabona gaf hij bovendien een prachtige assist aan Thomas Müller die zo het zesde doelpunt aantekende. Het is nu al de assist van het jaar, een juweeltje dat alle televisiezenders toonden.

Veel meer dan vroeger laat Robert Lewandowski, anderhalve maand geleden uitgeroepen tot Duits Voetballer van het Jaar, zich betrekken in het spel. Hij is niet alleen afwerker, maar ook aangever. De 32-jarige Pool is geobsedeerd door de gedachte steeds meer zijn grenzen te verleggen. Hij is geen spits die staat te wachten in de zestien meter, hij wil mee combineren en de opbouw verzorgen. Maar vooral: hij wil zich altijd maar verder ontwikkelen. Op training is Lewandowski gretiger dan ooit. Herbert Hainer, de voorzitter van Bayern München, noemt Lewandowski een van de belangrijkste spelers uit de geschiedenis van de club. Met een inkomen van rond de 20 miljoen euro hoort de goalgetter bij de tien best betaalde spelers ter wereld. Een onvoorstelbare vlucht in de carrière van een spits, die pas op zijn negentiende bij de tweedeklasser Lech Poznan werd ontdekt en vervolgens bij Borussia Dortmund onder meer ook onder Jürgen Klopp aan de weg naar de top begon te timmeren. Die zei onlangs nog het een eer te vinden dat hij met een uitzonderlijke voetballer als Lewandowski mocht werken.Robert Lewandowski is een complete spits, met een heel pakket aan kwaliteiten. Hij is brandgevaarlijk in de zestien meter, combineert tempo met techniek, is intelligent en wordt aangedreven door een niet te stillen honger naar meer. Vorig seizoen kwam hij in de competitie, beker en Champions League aan 55 doelpunten en 12 assists. En dat in 47 wedstrijden. Geen enkele voetballer was beslissender dan hij. Dat Lewandowski werd uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar is de logica zelve. Het is een trofee met veel prestige omdat de keuze wordt gemaakt door 80 trainers en 55 journalisten uit de bij de UEFA aangesloten landen. Al ligt Lewandowski van die prijzen niet wakker. 'Ik denk gewoon dat ik heb getoond wat ik kan', zegt hij. Maar dat hij een referendum won in een periode waarin Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in dat soort onderscheidingen grossieren, maakt hem wel trots. Robert Lewandowski: 'Ik denk dat ik beter ben dan ooit. Ik heb hard gewerkt aan mijn manier van voetballen, aan mijn stijl. Ik vind het nu bijvoorbeeld belangrijker dat ik mijn opdrachten goed uitvoer, dan dat ik een of twee goals maak. Tijdens de trainingen breng ik 80 tot 90 procent van de tijd voor de goal door. Daar ligt mijn kracht. Maar ik ben geen spits die vooraan gaat kamperen.' Sterker zelfs. Je kopt in het eigen strafschopgebied hoekschoppen weg, laat je in het middenveld terugzakken, je wijkt uit naar de flanken en neemt volop deel aan het combinatiespel. Heb je die manier van voetballen bewust veranderd en verfijnd? Lewandowski: 'Ik heb altijd geprobeerd me in ieder onderdeel van het spel te verbeteren. Als ik in de zestien meter op een bal sta te wachten, dan ben ik veel minder productief. Omdat ik dan minder word aangespeeld. Het is gewoon belangrijk dat ik meer aan de bal ben. Ik wil meer bewegen en zo ook meer ruimte maken voor mijn ploegmaats. Bijvoorbeeld door twee tegenstanders mee te trekken en zo voor openingen te zorgen. Ook dat hoort bij mijn rol op het veld. Ik wil altijd aan het spel deelnemen. Dat heeft ook met het verleden te maken: ik heb nog op de nummer tien gespeeld, ik wil aan de bal komen.' Hoe zorg je ervoor om op 32-jarige leeftijd nog altijd op dat niveau te voetballen? Lewandowski: 'Ik voel me geen 32 jaar. Ik voel me zelfs beter dan toen ik 26 was. Dat heeft niet alleen betrekking op mijn lichaam, maar ook op mijn techniek. Ik doe er alles voor om deze vorm nog een paar jaar te houden. Ik let bijvoorbeeld op een extreme manier op mijn lichaam, het gaat erom dat je optimaal blijft functioneren als de belasting heel groot is. Daarom heb ik de afgelopen twee jaar veel individuele trainingen gedaan. Zelfs bij een duurloop concentreer ik me volledig, om zo meer kracht in mijn spel te kunnen leggen. Het zijn die kleinigheden die het verschil maken.' Sommige van de doelpunten die je aantekent zijn echte kunstwerken. Lewandowski: 'Je kan altijd het kleinste element in je spel verbeteren. Het gaat om perfectie. Of beter: om zo dicht mogelijk die perfectie te bereiken. Je moet in je spel altijd grenzen opzoeken. Daarom ook moet je fit zijn. Zeker ook dit seizoen waarin de wedstrijden mekaar zullen opvolgen. Het is gemakkelijker om één wedstrijd per week te spelen dan drie matchen. Als je moe bent en toch nog altijd topprestaties brengt, dan ben je een klassespeler.' Je neemt ook de strafschoppen op een bepaalde manier. Lewandowski: 'Ja, maar daar ga ik niets over zeggen, dat zal mijn geheim blijven. Penalty's, dat is altijd een beetje een loterij. Mijn doel is simpel: nog meer kans hebben om te scoren. Ik heb heel veel geprobeerd op training. Je moet de goeie feeling vinden. Je verandert je manier van trappen niet in één week, je moet de goeie beweging vinden tot het een systematiek wordt.' Je oogt altijd fit. Ben je nooit moe? Lewandowski: 'Toch wel. Als je om de drie dagen een wedstrijd dient te spelen en je amper tijd krijgt om op adem te komen, dan is de belasting ook voor mij hoog. Dan moet ik tegen mezelf vechten om aan mijn prestatiegrens te geraken. Maar of ik nu vermoeid ben of niet, ik ga altijd met dezelfde gedachte het veld op. Ik wil gewoon presteren, omdat ik weet dat ik voor de ploeg belangrijk ben.' Is scoren een instinct? Lewandowski: 'Ja, maar aan dat instinct moet je veel werk koppelen. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Zeker niet wanneer je moe bent. Negentig procent van de goals hebben te maken met je hoofd dat nog goed werkt en je concentratieniveau. Als je moe bent, zal je automatisch trager denken. In het strafschopgebied heb je slechts 0,1, misschien 0,2 seconden om na te denken, een beslissing te nemen en de interactie aan te gaan met de bal. Het is ook daarop dat er gewerkt wordt op de training, om automatische bewegingen en schoten te produceren. Of het nu met de linker- of rechtervoet is, dat maakt niet uit. Je moet klaar zijn. Als je te veel over je actie nadenkt, is dat contraproductief.' Ben je iemand die de verdedigers van de tegenstander analyseert? Lewandowski: 'We hebben een team dat alles analyseert wat de tegenstander doet en waaraan we ons kunnen verwachten. Ik ken ook veel verdedigers en ik probeer me altijd in functie daarvan voor te bereiden. Ik weet dat het altijd moeilijk zal worden en dat je honderd procent geconcentreerd moet zijn, klaar om een duel aan te gaan en te winnen. Waar de verdediger speelt, maakt dan niet veel uit: zijn motivatie is om mij te destabiliseren.' Je hebt vorig seizoen in de Bundesliga 34 doelpunten gemaakt, meer dan ooit. In Italië tekende Ciro Immobile 36 goals aan, hij was de meest scorende spits in Europa, maar speelde wel zes wedstrijden meer. Stoort het je dat je daardoor eventueel de Gouden Schoen van beste goalgetter van Europa bent misgelopen? Lewandowski: 'Dit referendum zou natuurlijk fairder zijn als iedereen evenveel wedstrijden speelt.' Misschien is die Gouden Schoen een doel voor volgend seizoen. Lewandowski: 'Dat zal moeilijk zijn. Vanwege de grote belasting. Dan kan je niet altijd 90 minuten spelen. Soms moet je wat gas terugnemen en al aan de volgende match denken. Uiteindelijk gaat het altijd om de ploeg. Er werd me vorig seizoen bijvoorbeeld verteld dat ik met mijn vijftien goals op Europees niveau het record van Cristiano Ronaldo, zeventien doelpunten in de Champions League, had kunnen breken indien de kwart- en halve finale in twee wedstrijden zou gespeeld zijn. Maar ik hou me eigenlijk niet bezig met dat soort dingen. Er wordt soms ook gesproken over het record van Gerd Müller in de Bundesliga in het seizoen 1971/72; hij kwam toen aan 40 goals. Als je zoiets wil bereiken, dan moet je je een heel seizoen lang op de Bundesliga kunnen concentreren. Maar zoals gezegd: ik denk niet aan doelpunten, ik wil presteren voor de ploeg.' Maar intussen werd je door de UEFA wel uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Lewandowski: 'Natuurlijk ben ik daar heel blij mee. Het betekent dat ik als voetballer bovenaan sta. En daar wil ik blijven. En voor het zelfvertrouwen is zo'n prijs natuurlijk belangrijk. Het toont ook dat alle inspanningen die ik deed resultaat hebben opgeleverd. Ik droomde er als kleine jongen van om bij de grootste clubs ter wereld te spelen. Maar toen al wist ik: je kan alleen beter worden als je iets extra's doet. Daar ben ik nog altijd mee bezig. Elke dag opnieuw. Daarom denk ik niet dat ik nu al aan mijn top zit.' Velen noemen je de beste spits van de wereld. Lewandowski: 'Ik heb altijd gewerkt om de beste te zijn. Ik ben natuurlijk heel trots dat ik met Bayern de treble won en ik zowel in de Champions League, de beker als de competitie scoorde. We zijn nu top en we moeten top blijven. Dat kost nog meer kracht, dat betekent dat we op het veld nog meer moeten geven. We zijn daarop voorbereid, we weten dat iedere tegenstander ons wil kloppen. We moeten hongerig blijven. En mentaal sterk. Dat is vaak belangrijker dan het voetbal op zich.' Je manifesteert je, net zoals in de Poolse nationale ploeg, steeds meer als de leider van de ploeg, dat bleek vooral in Lissabon tijdens de eindfase van de Champions League. Lewandowski: 'Ik probeer met mijn ervaring iedereen te helpen. In de kleedkamer en op het veld. Ik probeer altijd een positieve invloed uit te oefenen op de concentratie van de ploeg. Als ik iets zie dat beter kan, dan zeg ik dat meteen.' Voel je je nu helemaal gerespecteerd? Lewandowski: 'Ja en daar ben ik zeer blij om.' Hoe is het tot die evolutie gekomen? Lewandowski: 'De contractbesprekingen die ik twee jaar geleden voerde, hebben me een belangrijke boost gegeven. Ik heb over alles wat ik belangrijk vond mijn mening gezegd. Ik heb gesproken over wat ik verwachtte. Vanuit het bestuur is er met dezelfde openheid gecommuniceerd. Dat was een optimale basis. Ik voel me hier heel goed en merk dat ik word gesteund en erkend door de hele club.'Je contract loopt tot 2023. Wat moet er nog gebeuren in je carrière? Lewandowski: 'Er kan nog veel gebeuren. Mijn huidig contract is zeker niet mijn laatste overeenkomst. Ik wil nog langer spelen. En ik wil nog meer bereiken. Mijn collega's in München denken daar net zo over.' Als je zegt dat je je beter voelt dan op 26-jarige leeftijd, wil dat zeggen dat je nog tien jaar kan doorgaan? Lewandowski: 'Tien jaar? Misschien acht.' Is het mogelijk dat je carrière in München eindigt? Lewandowski: 'Dat is een optie, maar ik denk nog niet aan het einde van mijn loopbaan. Zoals ik er ook niet mee bezig ben waar ik na het einde van mijn carrière wil leven. Ik voel me thuis in München, net zoals in Warschau waar mijn familie leeft. Maar het is echt nog veel te vroeg om over dat soort vragen na te denken.' Denk je al aan het einde van het jaar, als de beste wereldvoetballer wordt gekozen? Lewandowski: 'Nee, waarom zou ik?' Wie zou dat anders moeten worden? Lewandowski: 'Het jaar is nog niet ten einde. Wij moeten gewoon verder topprestaties brengen en ik hoop dat iedereen dat dan ziet en dat we daarvoor worden gehonoreerd.' Je bent actief geweest in de strijd tegen COVID-19 en je hebt ook veel berichten gestuurd tegen racisme. Hoort dat bij voetballer zijn? Lewandowski: 'Ja, dat is heel belangrijk. Als je iets toont dat goed is en als dat anderen inspireert, dan is het voor mij dat waard. Maar dat zijn geen zaken waarover ik graag officieel praat. Ik doe het liever in de schaduw.' Er is nog iets anders dan voetbal in het leven, zoals je koffiemerk. Is het belangrijk om naast de sport nog iets te hebben? Lewandowski: 'Ik ben met redelijk wat bezig naast het voetbal. Die koffie, dat komt van een vriend. We hebben de smaak aangepast, samen aan het product gewerkt met heel veel discussies, of er kleine dingen konden toegevoegd of aangepakt worden. Dat is allemaal goed voor na mijn carrière. Ik ben nu 100 procent geconcentreerd op het voetbal, al is het tussen de matchen en de trainingen door natuurlijk niet verboden om soms met andere dingen bezig te zijn.' Karl-Heinz Wild & Jacques Sys