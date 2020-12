Robert Lewandowski is tijdens een virtuele ceremonie in Zürich uitgeroepen tot FIFA Speler van het Jaar. De Poolse spits van Bayern München haalde het voor de Argentijn Lionel Messi en de Portugees Cristiano Ronaldo, de twee andere supergenomineerden.

Rode Duivel Kevin De Bruyne stond op de shortlist van elf spelers maar haalde het podium uiteindelijk niet. Hij kreeg wel een plaats in de World XI.

Voor de nominaties werd gekeken naar de prestaties tussen 20 juli 2019 en 7 oktober 2020. De stemmen kwamen van fans, journalisten, bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen.

De 32-jarige Lewandowski wint de onderscheiding voor het eerst. Het is een beloning voor een uitzonderlijk seizoen van de Pool. Met Bayen München won hij de Champions League, de Duitse titel en de Duitse beker. In totaal vond de aanvaller 55 keer de weg naar de netten. Hij werd topschutter in zowel de Bundesliga (34), Champions League (15) als DFB-Pokal (6).

Lewandowski volgt op de erelijst Messi op, die de trofee al zes keer binnenhaalde, een keer meer dan Ronaldo. De Poolse nummer 9 werd eerder dit jaar al bekroond tot beste speler van Duitsland en tot UEFA Speler van het Jaar. De Gouden Bal wordt in dit uitzonderlijke coronajaar niet uitgereikt.

De prijs voor beste doelman ging naar de Duitser Manuel Neuer, het sluitstuk van Bayern München. Hij kreeg de voorkeur op Alisson Becker (Liverpool) en Jan Oblak (Atletico Madrid). Thibaut Courtois was genomineerd maar haalde de top drie niet.

De beste vrouwelijke speler is de 29-jarige Engelse verdediger Lucy Bronze, die met Lyon de Champions League won en dan terugkeerde naar Manchester City. Zij klopte de Deense Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea) en de Française Wendie Renard (Lyon). Als doelvrouw werd de Française Sarah Bouhaddi (Lyon) gekozen.

De onderscheiding voor beste coach was net als vorig jaar voor de Duitser Jurgen Klopp, die Liverpool naar een eerste landstitel in dertig jaar leidde. Hij haalde het voor Marcelo Bielsa (Leeds United) en Hansi Flick (Bayern München). De Nederlandse Sarina Wiegman kreeg de award voor beste trainer van een vrouwenploeg. Onder leiding van Wiegman plaatste Oranje zich dit jaar zonder puntenverlies voor het EK in Engeland. In 2017 won ze ook al na de Europese titel van Nederland.

De Puskas Award voor het mooiste doelpunt ging naar Tottenhamspits Son Heung-min voor zijn rush tegen Burnley.

