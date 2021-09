De Poolse aanvaller van Bayern München kreeg zijn ESM Gouden Schoen, de prijs voor de beste schutter in de Europese voetbalcompetities.

Ook op zijn 33e blijft Robert Lewandowski nog altijd 'on fire'. Voor zijn 41 goals in 29 Bundesligaduels, een nieuw record waarmee hij icoon Gerd Müller (40 treffers in het seizoen 1971/72) voorbijging, kreeg de spits in Beieren zijn trofee via de collega's van Kicker in handen. 'Ik ben heel trots', verklaarde hij in het clubmuseum van Bayern München. 'Je moet altijd geloven in grootse prestaties, ongeacht je afkomst.'

Na de ceremonie maakte de Poolse recordinternational en topschutter aller tijden tijd om wat vragen te beantwoorden over enkele specifieke thema's.

... de eventuele verbintenis met Real Madrid:

'Ja, het is waar. Ik ontmoette Florentino Pérez na de wedstrijden in Madrid. Maar dat is alles wat ik erover kan zeggen.'

... de komende voetbalgeneratie:

'Ik ben hier. Hier wil ik wedstrijden en titels blijven winnen. Natuurlijk is er een nieuwe generatie opgestaan. Maar ik heb ervaring en mijn eigen vaardigheden. Ik ben nog lang niet klaar.'

...de Gouden Schoen dit seizoen:

'Het seizoen is nog maar net begonnen. Er zijn nog veel matchen, waarin ik nog doelpunten kan maken. Ik wil winnen met mijn team. Voor dit Bayern München scoor ik.'

...de vergelijking met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo:

'Ik concurreer altijd met mezelf. Wat die twee doen, is iets wat we lang niet meer zullen meemaken. Maar ik kijk naar wat ik kan doen en geven. Het vergt veel werk en respect.'

...de terugkeer naar Lissabon in de Champions League, via het groepsduel tegen Benfica:

'De herinneringen zullen terugkomen als we weer in dat stadion aantreden. Het is dezelfde plek waar we vorig jaar de Champions League wonnen.'

... het belang van familie en ouders:

'Mijn ouders steunden me altijd. Het ging er niet om een profvoetballer te worden. Ze wilden dat ik de gelukkige jongen was die van voetbal hield. Ze deden en doen nog altijd veel voor me.'

... uitverkochte stadions:

'In Engeland zijn ze al terug, in de Bundesliga nog niet. Ik hoop dat we binnenkort ook weer volle arena's hebben.'

... een transfer naar een andere Europese topcompetitie:

'Ik hoor die vraag al jaren. Maar het zit niet in mijn gedachten. Ik speel tegen die teams in de Champions League. Daar kunnen we laten zien hoe goed we zijn in vergelijking. Ik ben voor de volle honderd procent bezig met Bayern München. Dat is waar het allemaal om gaat. Natuurlijk is er altijd die speculatie. Maar daar houd ik me helemaal niet mee bezig.'

... zijn leeftijd:

'Mijn ervaring is waardevol. Ik voel me ook lichamelijk supergoed. Mijn fysieke testen zijn optimaal. Dat betekent dat mijn lichaam me nog een paar jaar zal toelaten om op dit niveau te spelen. Ik voel me niet zo oud als ik ben. Ik hoop dat het als rode wijn is.'

