Tegen 1.FC Union Berlin maakte de Pool zijn eerste spookdoelpunt. Hij heeft nog acht wedstrijden om het record van Gerd Müller van de tabellen te blazen.

Bij de hervatting van de Bundesliga afgelopen weekend regende het records voor Bayern München. Door de weinig sprankelende 0-2-zege in het lege stadion van 1.FC Union Berlin staat het totaal aantal goals in competitieverband onder Hansi Flick ondertussen op vijftig. En dat op amper zestien duels.

Geen enkele Bundesligatrainer slaagde daar tot nu toe in. Maar de 55-jarige coach, die in april van een tevreden clubleiding een nieuw driejarig contract kreeg, was niet de enige bejubelde na afloop.

Robert Lewandowski opende de score bij zijn rentree met een strafschop net voor rust. Hij zit daarmee aan 26 treffers in de Bundesliga op 24 duels. Lewandowski realiseerde echter een nog straffere stoot. Het is immers zijn veertigste doelpunt dit seizoen, alle competities samen. Een uitzonderlijke prestatie, want de aanvaller doet dit al vijf jaar op rij.

Lewandowski is de eerste niet-Duitser die erin slaagt om de legendarische kaap van tweehonderd Bundesligadoelpunten te maken. Hij is ook de tweede speler dit seizoen van de vijf grootste Europese kampioenschappen die meer dan 25 keer de weg naar de netten kon vinden. Want de productie van Ciro Immobile (Lazio) staat voorlopig nog on hold, na 27 goals in 26 matchen.

Record Müller

Nog acht wedstrijden heeft de Poolse scoremachine om een stokoud record van legende Gerd Müller te evenaren of te verbeteren. In het seizoen 1971/72 was der Bomber goed voor veertig doelpunten in de Bundesliga. 'Het zal niet gemakkelijk worden voor Robert, maar hij beschikt wel over de kwaliteiten om dit te doen', weet Hansi Flick. 'Als iemand het kan, dan is het Robert.'

Lewandowski zelf is niet zo bezig met dat aantal, maar hij zei vorige week in een videogesprek met de internationale media: 'Ik voel me lichamelijk beter dan ooit, omdat ik heel specifiek aan mijn fitheid kon werken. Ik kon oefeningen doen, waar ik tot voor kort geen tijd voor had. Ik ben zeer gelukkig. Het door de club vooropgestelde trainingsprogramma was geweldig.'

Sinds Bayern München in de zomer van 2018 een transfer van Lewandowski naar Real Madrid verhinderde (voormalig voorzitter Uli Hoeness sprak van een bod van 150 miljoen euro), toont de aanvaller zich trefzekerder dan ooit.

Competitie-overschrijdend haalt de Pool in twee speelperiodes 80 doelpunten, waarmee hij bijvoorbeeld Lionel Messi (75) en Cristiano Ronaldo (53) duidelijk achter zich laat.

Bij de hervatting van de Bundesliga afgelopen weekend regende het records voor Bayern München. Door de weinig sprankelende 0-2-zege in het lege stadion van 1.FC Union Berlin staat het totaal aantal goals in competitieverband onder Hansi Flick ondertussen op vijftig. En dat op amper zestien duels. Geen enkele Bundesligatrainer slaagde daar tot nu toe in. Maar de 55-jarige coach, die in april van een tevreden clubleiding een nieuw driejarig contract kreeg, was niet de enige bejubelde na afloop.Robert Lewandowski opende de score bij zijn rentree met een strafschop net voor rust. Hij zit daarmee aan 26 treffers in de Bundesliga op 24 duels. Lewandowski realiseerde echter een nog straffere stoot. Het is immers zijn veertigste doelpunt dit seizoen, alle competities samen. Een uitzonderlijke prestatie, want de aanvaller doet dit al vijf jaar op rij. Lewandowski is de eerste niet-Duitser die erin slaagt om de legendarische kaap van tweehonderd Bundesligadoelpunten te maken. Hij is ook de tweede speler dit seizoen van de vijf grootste Europese kampioenschappen die meer dan 25 keer de weg naar de netten kon vinden. Want de productie van Ciro Immobile (Lazio) staat voorlopig nog on hold, na 27 goals in 26 matchen.Nog acht wedstrijden heeft de Poolse scoremachine om een stokoud record van legende Gerd Müller te evenaren of te verbeteren. In het seizoen 1971/72 was der Bomber goed voor veertig doelpunten in de Bundesliga. 'Het zal niet gemakkelijk worden voor Robert, maar hij beschikt wel over de kwaliteiten om dit te doen', weet Hansi Flick. 'Als iemand het kan, dan is het Robert.'Lewandowski zelf is niet zo bezig met dat aantal, maar hij zei vorige week in een videogesprek met de internationale media: 'Ik voel me lichamelijk beter dan ooit, omdat ik heel specifiek aan mijn fitheid kon werken. Ik kon oefeningen doen, waar ik tot voor kort geen tijd voor had. Ik ben zeer gelukkig. Het door de club vooropgestelde trainingsprogramma was geweldig.'Sinds Bayern München in de zomer van 2018 een transfer van Lewandowski naar Real Madrid verhinderde (voormalig voorzitter Uli Hoeness sprak van een bod van 150 miljoen euro), toont de aanvaller zich trefzekerder dan ooit. Competitie-overschrijdend haalt de Pool in twee speelperiodes 80 doelpunten, waarmee hij bijvoorbeeld Lionel Messi (75) en Cristiano Ronaldo (53) duidelijk achter zich laat.