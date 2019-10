De Spaanse nationale ploeg wordt geleid door een man die geen enkele ervaring heeft als T1 op het hoogste niveau.

Sinds het vertrek van Vicente del Bosque na het EK 2016 lijkt de job van Spaans bondscoach wel vervloekt. Julen Lopetegui werd in uiterst ongelukkige omstandigheden net voor het WK in Rusland weggeplukt door Real Madrid. Fernando Hierro nam de honneurs waar op het toernooi, maar werd met alle zonden beladen na de uitschakeling in de 1/8 finales tegen Rusland. Het dramati...