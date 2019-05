FC Barcelona heeft contact opgenomen met bondscoach Roberto Martinez, die er topkandidaat zou zijn als het tot een ontslag van huidig coach Ernesto Valverde zou komen, meldt de Catalaanse sportkrant Sport.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wilde, gecontacteerd door persagentschap Belga, niet op het bericht reageren.

Volgens enkele Spaanse media zou Valverde bij Barça al ontslagen zijn, maar bevestiging daaromtrent is er vooralsnog niet.

Topkandidaat

El Mundo Deportivo, de tweede Catalaanse sportkrant, schuift naast Martinez ook Erik ten Hag, Ronald Koeman en Massimiliano Allegri naar voren.

Huiskrant Sport stelt wel duidelijk dat Martinez de topkandidaat is bij een eventueel ontslag van Valverde en dat er al contact zou geweest zijn met de Belgische bondscoach.

Mokerslagen

Na een bijzonder mager seizoenseinde, met als negatieve uitschieter de onverwachte uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool, staat de positie van de 55-jarige Valverde ter discussie in de Catalaanse hoofdplaats.

Met Barça behaalde hij zijn tweede landstitel op rij, maar om de hongerige achterban te stillen is er vooral nog eens een eindzege in de Champions League nodig - Barcelona wacht al sinds 2015 op de Beker met de grote oren. Afgelopen weekend werd er in de finale van de Copa del Rey dan ook nog eens verloren van Valencia. Een nieuwe mokerslag, maar na afloop sprak voorzitter Josep Bartomeu wel zijn vertrouwen uit in de coach.

Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, plant de Barça-directie een gesprek met Valverde om het afgelopen seizoen te analyseren. In de bestuurskamer is er nog vertrouwen in de coach, maar de roep van de fans om een vervanger klinkt mogelijk luider.

Thierry Henry

Diario Sport weet ook dat Martinez bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog een contract heeft tot na het EK van 2020 en er daarin geen opstapclausule is opgenomen om de bond te verlaten bij een formeel aanbod. Eventuele onderhandelingen zouden dan ook moeilijk kunnen worden.

De krant speculeert zelfs al op een mogelijke terugkeer van Thierry Henry, tot vorig jaar assistent van Martinez bij de Rode Duivels. Tussen 2007 en 2010 maakte Titi het mooie weer in Nou Camp.