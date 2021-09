Bondscoach Roberto Martínez heeft bij Sport/Voetbalmagazine kort gereageerd op het gerucht dat hij op de verlanglijst van Barcelona staat om Ronald Koeman, die mag vrezen voor zijn job, op te volgen.

Zeggen dat Barcelona door een moeilijke periode gaat, is haast een eufemisme. Coach Ronald Koeman werd vorig seizoen nog derde met de blaugrana, maar moest tijdens de zomer afscheid nemen van zowel Lionel Messi als Antoine Griezmann. Resultaat: Barcelona kon nog maar twee keer winnen in vier partijen in de competitie, verloor met duidelijke cijfers van Bayern in de Champions League en raakte niet verder dan een 1-1 tegen Granada vorig weekend.

Het geeft de Spaanse pers genoeg voer om het al te hebben over de opvolger van de Nederlander. Een van de geciteerde namen is Belgisch bondscoach Roberto Martínez. Echt verrassend of nieuw is dat nu ook weer niet, want Martínez werd al verschillende keren gelinkt aan de Spaanse topclub en er gaan al jaren geruchten over zijn toekomst na de Rode Duivels.

Ook al wordt hij opnieuw genoemd bij Barcelona, de bondscoach zat woensdagmiddag nog gewoon in het oefencentrum in Tubeke. Daar had hij eerst een gesprek met de Franse pers en dan met Sport/Voetbalmagazine, allemaal als voorbeschouwing op de Nations League begin oktober, waarin België het in de Final Four opneemt tegen Frankrijk.

Momenteel is er dan ook geen sprake van dat Martínez de Duivels verlaat voor een Spaans avontuur, zo bevestigde hij aan Sport/Voetbalmagazine. 'Ik heb gezien dat er wat geruchten zijn en er werd me al wat verteld, maar er is eigenlijk geen enkel contact. Geruchten zijn onderdeel van het voetbal, het geeft de mensen wat om over te praten.'

Het volledige interview met Roberto Martínez vindt u over twee weken terug in Sport/Voetbalmagazine van 6 oktober.

Zeggen dat Barcelona door een moeilijke periode gaat, is haast een eufemisme. Coach Ronald Koeman werd vorig seizoen nog derde met de blaugrana, maar moest tijdens de zomer afscheid nemen van zowel Lionel Messi als Antoine Griezmann. Resultaat: Barcelona kon nog maar twee keer winnen in vier partijen in de competitie, verloor met duidelijke cijfers van Bayern in de Champions League en raakte niet verder dan een 1-1 tegen Granada vorig weekend.Het geeft de Spaanse pers genoeg voer om het al te hebben over de opvolger van de Nederlander. Een van de geciteerde namen is Belgisch bondscoach Roberto Martínez. Echt verrassend of nieuw is dat nu ook weer niet, want Martínez werd al verschillende keren gelinkt aan de Spaanse topclub en er gaan al jaren geruchten over zijn toekomst na de Rode Duivels.Ook al wordt hij opnieuw genoemd bij Barcelona, de bondscoach zat woensdagmiddag nog gewoon in het oefencentrum in Tubeke. Daar had hij eerst een gesprek met de Franse pers en dan met Sport/Voetbalmagazine, allemaal als voorbeschouwing op de Nations League begin oktober, waarin België het in de Final Four opneemt tegen Frankrijk. Momenteel is er dan ook geen sprake van dat Martínez de Duivels verlaat voor een Spaans avontuur, zo bevestigde hij aan Sport/Voetbalmagazine. 'Ik heb gezien dat er wat geruchten zijn en er werd me al wat verteld, maar er is eigenlijk geen enkel contact. Geruchten zijn onderdeel van het voetbal, het geeft de mensen wat om over te praten.'Het volledige interview met Roberto Martínez vindt u over twee weken terug in Sport/Voetbalmagazine van 6 oktober.