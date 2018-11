Roberto Pereyra gooit op zijn 27e hoge ogen bij Watford

Chelsea legt een shortlist aan met kandidaten om Eden Hazard, in de zomer van 2020 einde contract, op te volgen, zo wist The Mirror vorige week. Een van de namen op die lijst is Roberto 'Maxi' Pereyra.

De 27-jarige Argentijn speelt dit seizoen de pannen van het dak bij Watford, een van de aangename verrassingen in de Premier League. Pereyra kan zowat op alle offensieve posities op het middenveld uit de voeten, maar hij is toch het gevaarlijkst wanneer hij vanaf links kan opereren.

Check Youtube maar: de manier waarop hij bijvoorbeeld tegen Wolverhampton Wanderers bijna achteloos de 1-0 aantekende met buitenkantje links, getuigt van grote klasse.

Dat heeft ook Javi Gracia, die begin dit jaar de sportieve touwtjes in handen kreeg bij Watford, begrepen. De Spaanse coach pinde Pereyra dit seizoen vast op de linkerflank en dat wierp zijn vruchten af. 'Iedereen weet dat hij belangrijk is voor ons', zegt Gracia. 'Hij speelt in een goed evenwicht met de rest van het team en hij toont de juiste attitude bij balverlies. Dan zet hij druk, net als de andere spelers.'

Pereyra, opgeleid bij River Plate, heeft er al een heel traject in Europa op zitten: hij speelde achtereenvolgens bij Udinese (2011-2014) en Juventus (2014-2016) alvorens in de zomer van 2016 in Watford neer te strijken. Daar is hij nu bezig aan zijn beste seizoen. Voor het eerst in drie jaar werd hij ook terug opgeroepen voor de Argentijnse nationale ploeg, die het op 17 en 20 november twee keer vriendschappelijk opneemt tegen Mexico.

De Britse middenvelder Will Hughes is alvast erg lovend voor zijn Argentijnse ploegmaat in de Watford Observer: 'Maxi is een topper en ik denk dat hij niet het krediet krijgt dat hij verdient omdat hij niet bij een club uit de top zes zit. Maar we hebben het liever zo, dan blijft hij bij ons.' Dat zou binnenkort dus weleens kunnen veranderen...