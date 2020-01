Na een tijdje als bankzitter wist Christian Kabasele (28) zijn plek in de basis bij Watford te heroveren. Maar misschien nog belangrijker is zijn strijd tegen racisme. De ex-Genkie durft daarin zijn nek uitsteken, bewijst hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Net voor de jaarwisseling kreeg Antonio Rüdiger tijgens Tottenham - Chelsea af te rekenen met apengeluiden vanwege een supporter van de thuisploeg. Een incident dat flink wat stof deed opwaaien in de Premier League en dat ook Kabasele raakte.

Kabasele: 'Iemand associëren met een aap wegens zijn huidskleur is racisme. En we mogen dat soort gedrag niet tolereren. Niet op een voetbalveld en niet in de samenleving. Jammer genoeg zullen we dat soort incidenten week na week blijven zien. Het gevecht begint nu pas.'

De volgende stap in het proces is volgens de Belgische verdediger dat spelers van het veld gaan bij een racistisch incident. 'We hebben van alles geprobeerd, maar op een gegeven moment moet je iets anders doen dan louter de kwestie aan te klagen', vindt Kabasele. 'Ik ben alleszins bereid om in bepaalde omstandigheden een wedstrijd te staken. Maar de dag dat iemand van het veld stapt, moet iedereen - medespelers, trainers en scheidsrechters - de beslissing steunen. Het zou geen zicht zijn mocht een ploegmaat de speler in kwestie tegenhouden en hem overtuigen om toch verder te spelen. We kunnen deze strijd pas winnen als we iedereen op dezelfde lijn krijgen.'

Het voorbeeld van Colin Kaepernick

Amercican football-speler Colin Kaepernick protesteerde tegen het racisme in de States door de nationale hymne die voor elke match werd afgespeeld te boycotten. Hij is intussen drie jaar werkloos. Zou Kabasele bereid zijn om zijn carrière op het spel te zetten?

Kabasele: 'Deze zaak is het waard om er mijn carrière voor op te offeren. Mijn job is alleszins ondergeschikt aan het hogere doel. Het zou van veel egoïsme getuigen mocht ik enkel met mijn eigen carrière bezig zijn. Ik wil mensen sensibiliseren en hen ertoe aanzetten om te reageren tegen onrecht. Ik vind dat we als voetballer de plicht hebben om racisme maximaal onder de aandacht te brengen. Vorig jaar heb ik na de halve finale van de FA Cup een racistisch bericht gerapporteerd en ik heb toen veel positieve reacties gekregen van jonge voetballers. Ze bedankten mij omdat ik mijn nek had uitgestoken. Ik zou zeggen: krop dat soort gevoelens niet op.'

Veel spelers durven er echter niet openlijk over te praten of minimaliseren het probleem. Waarmee de indruk kan ontstaan dat de strijd tegen racisme geen prioriteit is voor de spelers. 'Na een incident wordt er wel eens over gepraat,' beaamt Kabasele, 'maar het is niet het eerste gespreksonderwerp in een kleedkamer. Over het algemeen zijn de sancties ook niet zwaar genoeg. Bulgarije kreeg van de UEFA een boete opgelegd die lager ligt dan de boete die een speler werd opgelegd nadat hij zonder toelating reclame had gemaakt voor ondergoed. Voilà, dat is het bewijs dat de strijd tegen racisme geen prioriteit is voor bestuursleden van clubs, nationale bonden en internationale instanties. Veel mensen binnen de voetbalwereld sluiten hun ogen voor het probleem en laten uitschijnen dat het allemaal niet zo erg is...'

We Campaign

Eind oktober gaf Watford het startschot van de We Campaign om het racisme aan te pakken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kabasele: 'Iemand die slachtoffer of getuige is van een discriminerende daad die betrekking heeft op huidskleur, een handicap of een seksuele voorkeur kan dat melden via de sociale mediakanalen van Watford. Op basis van die aangifte zal Watford contact opnemen met de politie en die zal trachten om de schuldige te identificeren. We mogen best fier zijn op dit initiatief: we zijn de eerste club in de Premier League die zo'n campagne heeft gelanceerd.'

Zou het niet efficiënter zijn om jou bijvoorbeeld in te zetten om daders rechtstreeks aan te spreken? Kabasele: 'Ik vind het geen slecht idee om in discussie te gaan met iemand die online racistisch taalgebruik hanteert. Het zou alvast helpen om een antwoord te krijgen op de vraag hoe zijn vreemdelingenhaat tot stand is gekomen. Weet je wat de perfecte sanctie zou zijn? De dader enkele dagen naar Afrika sturen. Zo zal hij met zijn eigen ogen de erbarmelijke de levensomstandigheden zien en beseffen dat de toekomstperspectieven niet hoopgevend zijn. Misschien zal hij begrijpen waarom iemand ervoor kiest om Afrika te ontvluchten. En héél misschien zal hij merken dat het idee dat buitenlanders enkel naar Europa komen om zogezegd hun werk of woningen in te pikken niet klopt.'

Sociale media

Kabasele zelf werd een tijdje geleden op Instagram uitgemaakt voor neger. 'De term 'neger' werd gebruikt ten tijde van de slavernij in de VS. Het was dus bijzonder pijnlijk om zo gekleineerd te worden', zegt hij. 'Ik kan er niet inkomen dat sommige voetbalsupporters na afloop van een match achter hun computer kruipen om voetballers uit te schelden voor neger of aap. Het leven van die mensen moet zo zielig en pathetisch zijn dat ze hun tijd verdoen op sociale media. Wel, ik heb met hen te doen.'

'Al ben ik er ook van overtuigd dat racistische personen wellicht onwetend zijn en opgegroeid zijn in een nest waar rassenhaat van generatie op generatie wordt doorgeven. En er is niemand in hun entourage om tegengewicht te bieden aan hun mening.'

Lees het volledige interview met Kabasele in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 januari.

