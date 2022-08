De kogel is door de kerk: Amadou Onana zet zijn carrière verder bij Everton. De beloftevolle middenvelder ondertekende een vijfjarig contract op Goodison Park en leverde zijn voormalig werkgever Lille zo'n 40 miljoen euro op.

De Franse topclub bedong bovendien een doorverkooppercentage van 20%. De transfer werd dinsdag geofficialiseerd. De Toffees kapen Onana op die manier weg voor de neus van reeksgenoot West Ham. De Hammers hadden overeenstemming bereikt met Lille omtrent de overgang voor dezelfde som, maar Onana geraakte er op persoonlijk vlak niet uit met de Londenaren. Onana, die in de jeugd onder meer bij RSC Anderlecht en Zulte Waregem onder contract lag, was nog maar één seizoen aan de slag bij de viervoudige Franse landskampioen, dat hem zelf had overgenomen van Hamburger SV in de Duitse tweede klasse. De defensief ingestelde middenvelder maakte begin juni zijn debuut in de hoofdmacht van de Rode Duivels in de met 1-4 verloren interland tegen Nederland in de Nations League. Voordien gold hij als aanvoerder van het nationale beloftenteam.

'Everton is een van de grootste clubs in Engeland', zegt Onana op de website van de Toffees. 'Dit is iets waar ik al jaren deel van wil uitmaken. Iedereen hier toonde hoe graag ze mij echt wilden en dat ze een plan voor mij hebben. Ik apprecieerde echt de gesprekken die ik had met de coach (Frank Lampard, nvdr.) en de directeur voetbal. Zij vertelden mij hoe zij wilden dat ik zou spelen en ik vond dat leuk. Allebei zijn ze ambitieus en ook ik ben zo iemand, dus dat komt mooi overeen.'

Dat voormalig topspeler Lampard zijn coach wordt, speelde een belangrijke rol voor Onana. 'Hij was een van de grote redenen. Hij speelde op het hoogste niveau, won veel prijzen en was ook middenvelder. Het betekent veel als hij interesse in je toont en ik denk dat hij mij veel kan bijbrengen.' Onana meent dat hij centraal op het middenveld op elke positie uit de voeten kan. 'Of het nu in een behoudende rol is of als box-to-box of als nummer acht. Maar hoe dan ook, waar de coach mij nodig heeft, zal ik spelen.'

De Rode Duivel krijgt rugnummer acht. 'Ik koos dat nummer omdat ik een grote fan van Kobe Bryant ben. Zijn werkethiek en hoe hij was, hebben mij geïnspireerd', besluit hij.

Everton eindigde vorig seizoen op een teleurstellende zestiende plaats in de Premier League. Afgelopen weekend verloor het team uit Liverpool op de eerste speeldag met 0-1 van Chelsea.

