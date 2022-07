Orel Mangala heeft zijn transfer naar de Premier League beet. De Engelse promovendus Nottingham Forest plukt de 24-jarige verdedigende middenvelder weg bij de Duitse eersteklasser Stuttgart.

Met de overgang zou een bedrag van zowat 15 miljoen euro gemoeid zijn. Hij tekende voor meerdere seizoenen, zo staat te lezen op de website van zijn nieuwe werkgever.

De tweevoudige Rode Duivel - eind maart vierde hij zijn debuut in de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso - is bij Forest de twaalfde aanwinst van deze zomermercato.

De Tricky Trees spelen volgend weekend hun eerste Premier League-duel in 23 jaar. Newcastle United wordt daarin de tegenstander.

Mangala kwam sinds 2017 voor Stuttgart uit. De Duitsers haalden hem destijds op in de jeugdopleiding van Anderlecht. Na een uitleenbeurt aan tweedeklasser HSV brak hij bij Stuttgart door in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden voor de nummer 15 uit de Bundesliga. Hij had er nog een overeenkomst lopen tot medio 2024.

