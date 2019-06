Rode Duivels blijven ongeslagen met gemakkelijke winst tegen Schotland

Na vier speeldagen in EK-kwalificatiepoule I zijn de Rode Duivels nog steeds ongeslagen. Schotland ging dinsdag met 3-0 voor de bijl in de seizoensafsluiter in het Koning Boudewijnstadion. Romelu Lukaku (45.+1, 57.) nam twee doelpunten voor zijn rekening, Kevin De Bruyne (90.+2) legde de eindstand vast.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku scoorden samen drie doelpunten tegen Schotland. © Belga

Thomas Meunier en Youri Tielemans begonnen bij de Duivels in de basis ten koste van Timothy Castagne en Dries Mertens. De defensieve Schotten, die het zonder hun geblesseerde aanvoerder Robertson moesten stellen, wilden zich niet zo eenvoudig als Kazachstan naar de slachtbank laten leiden. Iets voorbij het kwartier stak Eden Hazard het leer binnendoor naar De Bruyne, die over het Schotse doel besloot. Meteen daarna had doelman Marshall moeite met een afstandsschot van Witsel, die ook nog een kopbal voor de lijn gekeerd zag. Bijna profiteerde De Bruyne van mistasten in de Schotse verdediging, zijn streep vloog net naast. De smaakmaker van Manchester City slaagde er verder net niet in Marshall van buiten de zestienmeter te verrassen. Op slag van rust verzilverden de Belgen dan toch hun overwicht. Vanaf de achterlijn vond Eden Hazard Romelu Lukaku, die de bal tegen de netten knikte. Na de pauze gingen de Duivels op zoek naar een tweede goal. De Bruyne dwong Marshall op vrije trap tot een redding. Even later legde hij opnieuw aan. De Schotse keeper duwde de bal in de voeten van Lukaku, die zijn tweede van de avond binnen duwde. Een poging van Eden Hazard hobbelde vlak naast de Schotse kooi. Aan de overkant moest Courtois uitpakken met een save op een schot van Fraser. De doelman van Real Madrid dook vervolgens gepast in de voeten van McKenna, Fraser faalde in de herneming. Maar verder combineerden de Belgen hun opponent helemaal tureluurs. Marshall werd nog op de proef gesteld door Eden Hazard en De Bruyne, die in de blessuretijd de 3-0 tegen de netten jaste. Eerder op de dag won Kazachstan met 4-0 van San Marino. Rusland versloeg Cyprus met 1-0. In de stand staan de Rode Duivels, die zaterdag Kazachstan met 3-0 klopten, aan de leiding met 12 op 12. Daarna volgen Rusland (9), Kazachstan (6), Schotland (6), Cyprus (3) en San Marino (0). De volgende EK-kwalificatiematch voor België staat op 6 september op de agenda, dan spelen de Duivels uit bij de rode lantaarn. ( Lees ook: De hete transferzomer van onze Rode Duivels: wie tekent waar?