Brazilië heeft zijn eerste punten laten liggen in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar. De Seleção kwam in Barranquilla niet verder dan 0-0 tegen Colombia. Door het puntenverlies van Brazilië staan de Rode Duivels nog een tijdje langer op nummer 1 op de FIFA-ranking.

De Brazilianen beten hun tanden stuk op een taai Colombia. Onder meer Neymar en Gabriel Jesus probeerden de opening te forceren, maar bleven zonder succes. De Goddelijke Kanaries, die hun eerste punten in de kwalificaties laten liggen, moesten hierdoor vrede nemen met een draw.

Argentinië liet thuis geen steek vallen en versloeg Uruguay met 3-0. De onvermijdelijke Lionel Messi (38.) opende de score met een ietwat bijzondere goal. De aanvaller van Paris Saint-Germain stoomde enkele minuten voor rust op, met de bal aan zijn voet. Op ruim 30 meter van het doel gaf hij met de buitenkant van zijn linkervoet een dieptepass op Nicolas Gonzalez. Zowel zijn teamgenoot als keeper Fernando Muslera van Uruguay misten de bal, die zo in het doel rolde. Rodrigo De Paul (44.) tekende kort voor rust voor de 2-0, Lautaro Martinez (62.) besliste het duel na ruim een uur spelen.

Messi 7th Ballon d'Or is coming and no one can stop it. WHAT A GOALpic.twitter.com/8GyWZ1R4aj — 𝐆𝐓 (@GT_MessiFC) October 11, 2021

Verder klopte Chili met 2-0 Paraguay en won Bolivia met 1-0 van Peru. Venezuela hield tot slot de punten thuis tegen Ecuador (2-1).

In de stand staat Brazilië, dat zijn ticket voor Qatar haast kan boeken, onbedreigd aan kop met 28 punten uit tien duels. Argentinië (ook 10 wedstrijden) volgt als tweede met 22 punten. Beide teams hebben als enige nog maar tien wedstrijden op de teller, nadat hun onderlinge duel begin september in São Paulo op onwaarschijnlijke wijze gestaakt werd door de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten. De andere landen speelden al elf wedstrijden. Ecuador en Uruguay (elk 16) maken de top vier vol, voor Colombia (15). De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale barrage.

Het puntenverlies van Brazilië heeft als gevolg dat de Rode Duivels, die hun twee wedstrijden van de Final Four van de Nations League verloren, nog een tijdje langer op nummer 1 staan op de FIFA-ranking. De Belgen voelden de hete adem van de Seleçao, en de vijfvoudige wereldkampioen kon mits winst in Colombia en later deze week tegen Uruguay over de Belgen wippen. Maar in Barranquilla lieten Neymar en co. de zege dus liggen.

