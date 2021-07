De Rode Duivels moeten hun droom op een Europese titel opbergen. De Belgen verloren vrijdag in München in de kwartfinales van een uitgekookt Italië met 2-1. België kwam via Barella (31.) en Insigne (44.) op een dubbele achterstand, maar Lukaku (45.+2) gaf nieuwe hoop met een strafschop. De gelijkmaker zat er echter niet meer in.

Goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez voor de aftrap: Kevin De Bruyne, op de sukkel met de enkel, raakte speelklaar voor het duel met Italië. Minder nieuws kwam er van Eden Hazard, die niet voldoende hersteld was van zijn hamstringblessure en zelfs niet in de selectie zat. Zijn vervanger was Jérémy Doku.

De Italianen begonnen het beste aan de wedstrijd, al bleven grote kansen uit. Even voor het kwartier leek Bonucci uit het niets na een vrije trap met de buik de score te openen, maar de videoref keurde de goal af voor buitenspel.

De Belgen moesten het evenwicht herstellen. De Bruyne waagde zijn kans met een afstandschot, dat Donnarumma geweldig met de vlakke hand uit doel ranselde. Diezelfde Donnarumma moest even nadien Lukaku, na een nieuwe tegenaanval, van de 1-0 houden. De match ging goed op en af - de Italianen hadden het meeste balbezit, maar de Belgen loerden onder impuls van De Bruyne op de counter.

Italianen op voorsprong

De Italianen kwamen dan toch op voorsprong. Vertonghen voetbalde niet goed uit, Barella (31.) kon profiteren om overlangs Courtois te vloeren. De Duivels moesten nu komen. De druk nam toe, maar de Squadra sloot de gelederen. Aan de overkant bleef het opletten.

Chiesa knalde na een afvallende corner nipt naast. Even later was het toch prijs. Insigne (44.) ging op de helft van de Belgen op wandel, haalde uit en draaide de bal heerlijk langs Courtois. De Belgen lagen tegen het canvas - Martinez keek bedenkelijk - maar ze sloegen nog voor de pauze terug. Een gretige Doku ging in de zestien liggen na een contact met Di Lorenzo, waarna Lukaku (45.+2) kalm bleef en de strafschop benutte.

Ook in de tweede helft voetbalden België en Italië aan een hoog tempo. Op het uur speelde Doku De Bruyne vrij, die Lukaku aan de tweede paal bediende. Spinazzola hield echter met de dij de Inter-aanvaller van de gelijkmaker. Diezelfde Spinazzola kon aan de overkant een knappe aanval niet afronden.

Martinez grijpt in

Martinez greep in de 69e minuut in en bracht Mertens voor Tielemans en Chadli voor Meunier. Bijna was Chadli meteen beslissend. Hij bracht de bal voor, maar zowel Lukaku als Thorgan Hazard kwamen nipt tekort om te scoren. Meteen nadien pech voor Chadli, die met een blessure plaats moest ruimen voor Praet.

De druk van de Belgen nam in het slotkwartier toe. Doku dribbelde de halve Italiaanse defensie maar pegelde over. De Azzurri kropen terug en haalden ook de trukken van de foor boven - tijdrekken, theatraal neergaan - om het ritme te breken. De Belgen dropten nog enkele lange ballen maar het leer viel niet meer goed.

Italië neemt het dinsdag op Wembley in Londen in de halve finales op tegen Spanje. La Roja versloeg eerder vrijdag Zwitserland na strafschoppen met 3-1. Na negentig minuten stond het 1-1.

Goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez voor de aftrap: Kevin De Bruyne, op de sukkel met de enkel, raakte speelklaar voor het duel met Italië. Minder nieuws kwam er van Eden Hazard, die niet voldoende hersteld was van zijn hamstringblessure en zelfs niet in de selectie zat. Zijn vervanger was Jérémy Doku. De Italianen begonnen het beste aan de wedstrijd, al bleven grote kansen uit. Even voor het kwartier leek Bonucci uit het niets na een vrije trap met de buik de score te openen, maar de videoref keurde de goal af voor buitenspel. De Belgen moesten het evenwicht herstellen. De Bruyne waagde zijn kans met een afstandschot, dat Donnarumma geweldig met de vlakke hand uit doel ranselde. Diezelfde Donnarumma moest even nadien Lukaku, na een nieuwe tegenaanval, van de 1-0 houden. De match ging goed op en af - de Italianen hadden het meeste balbezit, maar de Belgen loerden onder impuls van De Bruyne op de counter. De Italianen kwamen dan toch op voorsprong. Vertonghen voetbalde niet goed uit, Barella (31.) kon profiteren om overlangs Courtois te vloeren. De Duivels moesten nu komen. De druk nam toe, maar de Squadra sloot de gelederen. Aan de overkant bleef het opletten. Chiesa knalde na een afvallende corner nipt naast. Even later was het toch prijs. Insigne (44.) ging op de helft van de Belgen op wandel, haalde uit en draaide de bal heerlijk langs Courtois. De Belgen lagen tegen het canvas - Martinez keek bedenkelijk - maar ze sloegen nog voor de pauze terug. Een gretige Doku ging in de zestien liggen na een contact met Di Lorenzo, waarna Lukaku (45.+2) kalm bleef en de strafschop benutte. Ook in de tweede helft voetbalden België en Italië aan een hoog tempo. Op het uur speelde Doku De Bruyne vrij, die Lukaku aan de tweede paal bediende. Spinazzola hield echter met de dij de Inter-aanvaller van de gelijkmaker. Diezelfde Spinazzola kon aan de overkant een knappe aanval niet afronden. Martinez greep in de 69e minuut in en bracht Mertens voor Tielemans en Chadli voor Meunier. Bijna was Chadli meteen beslissend. Hij bracht de bal voor, maar zowel Lukaku als Thorgan Hazard kwamen nipt tekort om te scoren. Meteen nadien pech voor Chadli, die met een blessure plaats moest ruimen voor Praet.De druk van de Belgen nam in het slotkwartier toe. Doku dribbelde de halve Italiaanse defensie maar pegelde over. De Azzurri kropen terug en haalden ook de trukken van de foor boven - tijdrekken, theatraal neergaan - om het ritme te breken. De Belgen dropten nog enkele lange ballen maar het leer viel niet meer goed. Italië neemt het dinsdag op Wembley in Londen in de halve finales op tegen Spanje. La Roja versloeg eerder vrijdag Zwitserland na strafschoppen met 3-1. Na negentig minuten stond het 1-1.