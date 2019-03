Rode Duivels gemakkelijk langs Cyprus in EK-kwalificatie

In een partij zonder veel vuur in het GSP-stadion in Nicosia luisterde Eden Hazard zijn honderdste cap op met zijn dertigste doelpunt.

De Belgen keken in de openingsminuten de kat wat uit de boom, maar sloegen bij de eerste kans genadeloos toe. Batshuayi geraakte niet voorbij een bos Cypriotische benen, waarna de bal bij Hazard (10.) kwam die knap binnenkrulde.

België bleef baas, en Michy Batshuayi (18.) verdubbelde vlug de score. De goalgetter glipte langs Urko Pardo, de Belgisch-Cypriotische thuiskeeper, en nette de 0-2.

Ook nadien waren de beste kansen voor de Duivels, al bleef de derde goal uit. Cyprus stelde daar helemaal niets tegenover en kon Courtois niet op de proef stellen.

In de tweede periode gebeurde niet bijster veel. Batshuayi verscheen nog eens oog in oog met Pardo, maar nu redde de goalie wel. De Belgen lieten de bal aan de Cyprioten, die wel beter in het spel kwamen maar gewoon de kwaliteit niet hadden om kansen af te dwingen.

Pas helemaal in het slot kreeg Cyprus zijn eerste kans. Standard-verdediger Laifis kopte een strakke vrije trap over. Na de zege van afgelopen donderdag tegen Rusland (3-1) staan de Duivels na twee duels met het maximum van zes punten alleen aan kop in groep I.

De volgende twee kwalificatiewedstrijden, in juni, spelen de Belgen telkens in het Koning Boudewijnstadion. Op de derde speeldag (08/06) zakt Kazachstan naar Brussel af, drie dagen later (11/06) verwelkomen de Duivels Schotland.