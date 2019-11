De Rode Duivels hebben zaterdagavond in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg op de negende en tevens voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties een klinkende 1-4 zege geboekt tegen Rusland, de nummer twee in de groep.

De Rode Duivels leverden in de eerste helft een masterclass af in Sint-Petersburg, een stad waar ze met meerdere emoties geconfronteerd werden. Op het WK riep Frankrijk hen er vorig jaar in de halve finales immers een halt toe, waarna ze er enkele dagen later brons veroverden tegen Engeland. "Aan die wedstrijd tegen Frankrijk wil ik niet meer terugdenken", gaf Romelu Lukaku eerder al aan. "Ik wil enkel het positieve onthouden." Daar kunnen de Duivels alvast deze kwalificatiewedstrijd aan toevoegen.

Vier grote kansen voor de pauze leverden liefst drie doelpunten op, qua efficiëntie kan dat tellen. De broers Thorgan en Eden Hazard eisten daarbij de hoofdrol op. Thorgan nam na negentien minuten de openingstreffer voor zijn rekening met een heerlijke knal in de korte hoek, op assist van Eden. Het was de eerste keer dat er bij de nationale ploeg een doelpunt van een van de Hazards op het scorebord kwam, op assist van de broer. De laatste keer dat er een broederpaar betrokken was bij een doelpunt, was in maart 2016, toen Romelu Lukaku op assist van Jordan scoorde tegen Portugal in een met 2-1 verloren oefeninterland.

Voor de 0-2 van Eden iets voorbij het halfuur was Lukaku de aangever, de 0-3 met de rust in zicht was het resultaat van een collectieve aanval die startte bij Dries Mertens en met aangever Kevin De Bruyne voor Eden Hazard, die zijn tweede van de avond scoorde: 0-3 en daarmee hingen de Russen definitief in de netten. Met 32 doelpunten gaat de Real Madrid-speler in de topschutterslijst aller tijden ook Bernard Voorhoof en Paul Van Himst (beiden 30) voorbij naar de tweede plaats, enkel Lukaku doet beter. Big Rom zorgde na de pauze met zijn 52e voor de 0-4, Georgi Dzhikiya lukte tien minuten voor affluiten de eerredder. Enkel Rusland kon scoren tegen België in deze campagne.

Dankzij de negende zege op rij blijven de Duivels foutloos in de groep en zijn ze op één speeldag voor het einde al zeker van de groepswinst, wat hen bij de loting ook het statuut van reekshoofd zal opleveren. Enkel de beste zes groepswinnaars worden reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode, waarin de resultaten tegen de nummer zes uit de groep niet meetellen.

In dat klassement staan de Belgen samen met Italië met het maximum aan de leiding en kunnen ze ongeacht het resultaat op de slotspeeldag niet meer uit de top zes verdwijnen. Het duel tegen Cyprus dient dus enkel nog om een historische dertig op dertig neer te zetten in de kwalificaties, hetgeen in de geschiedenis van het Belgische voetbal nooit eerder gebeurd is.