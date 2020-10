In de mallemolen die topvoetbal is, kan je niet altijd pieken. Zullen we dat maar als verklaring gebruiken voor de platte prestatie van de Rode Duivels op Wembley?

Het nummer 1 van de wereld versus het nummer vier. Een duidelijk veel sterker elftal dan vorige donderdag op bezoek bij een ploeg die twee jaar geleden in Rusland nog vierde eindigde. Een duel tussen twee ploegen die van dat toernooi nu nog altijd vinden dat ze allebei in de finale hadden kunnen staan. De échte, niet de troosting. Een duel tussen een ploeg die sinds dat WK nog niet verloor en een team dat van zijn laatste 20 thuiswedstrijden met inzet er 19 won. Doelpuntenverhouding : 65-9. Dat kon alleen maar spektakel opleveren. Dacht je vooraf.

Helaas. We bleven allemaal wat op onze honger zitten. De Belgen zeker, slechts een paar flitsen van klasse, en maar één goal. Verder een handvol verprutste kansen: Carrasco twee, een mislukt schot van De Bruyne. En een afkeurde goal, voor buitenspel. Voor de rest: teleurstellend in de aansluiting naar voor. Het was al beter dan donderdag, maar we hebben geen goed gevoel bij Castagne op links. Slechts een voorzet met die linker, anders altijd naar binnen, en het tempo killend. Aan de overkant was Meunier zwak. Het is na zijn Parijse avontuur voor de Luxemburger nog zoeken naar zijn beste vorm, op fora wordt hij door de fans van Dortmund na wedstrijden ook niet gespaard. Gisteren deden zijn critici dat evenmin. Domme trekfout bij de strafschop, weinig inspiratie bij de raids naar voor, veel balverlies. En omdat Tielemans en Witsel ook zeer diep bleven zitten om vooral niks weg te geven, was er zeer weinig aansluiting naar voor. België miste een lopend mannetje op het middenveld.

Het moet gezegd: Southgate had ook niet voor de meest swingende versie van Engeland gekozen. We hadden graag Grealish eens aan het werk gezien, maar die bleef langs de kant. Daar zat ook Kane, licht geraakt. Calvert-Lewin deed zijn best, maar de vorm van Everton was het niet. Matchwinnaar Mount toonde maar op schaarse momenten zijn klasse. En Rashford, die wij persoonlijk de beste vinden, kon dat toch vooral pas toen de Belgen gingen aandringen op zoek naar de 2-2 en ze hem achterin bewegingsvrijheid gaven. Dan is hij (bijna) dodelijk. Voordien niet.

Southgate doet het goed met de jeugd, geeft ze een kans, maar bij het grote Britse publiek heeft hij toch vooral de reputatie van een gebrek aan durf en zeer conservatief te zijn. En dat bleek toch wel wat tegen de Belgen. Zijn 3-4-3 was er vooral eentje met grote sterke jongens die fysiek hard hun best deden om de Belgen niet tot voetballen te laten komen. Niet de ploeg die die defensie eens onder druk wilde zetten met hoog storingswerk.

Conclusie: voor de vierde keer verloor Roberto Martínez een interland. Het overkwam hem in zijn eerste, tegen Frankrijk op het WK en nu al twee keer in de Nations League. UEFA stuurt geen VAR en hecht er zo te zien ook weinig belang aan, en bij de Rode Duivels lijkt de scherpte er ook niet altijd te zijn. De winnende tegengoal was pech, de wissels vielen tegen. Doku merkte deze week zowel tegen Ivoorkust als tegen Engeland dat hij nog veel progressiemarge te maken heeft. Carrasco vecht voor zijn plaats, doet dat hard, maar de keuzes zijn niet altijd de beste. De Bruyne leek geblesseerd bij zijn wissel, dat wordt wellicht een kruis over IJsland uit komende woensdag. Nog een streep door de rekening bij een tegenstander die ook zal terug leunen.

Het is een camp met problemen geweest, al vanaf dag één. Geen linkerflank zonder de broers Hazard, Mertens in quarantaine. De blessure van Vertonghen. Meunier, Alderwereireld, die ritme zoeken. En de rest is/was nog niet klaar om de fakkel over te nemen en de ploeg te doen draaien, als de motor sputtert. Uit bij Engeland, fysiek sterk, geen schande. Dan krijg je dit. Een verlies per jaargang, op zich geen drama. Zeker gezien de beperkte inzet. Maar op acht maanden van het EK is het toch even schrikken, voor zij die het van wat verderaf volgen. Is het Belgische blok barstjes aan het vertonen?

We durven denken van niet. Maar de eerste krakjes zijn precies toch wat zichtbaar, als niet iedereen present geeft en er met zijn hoofd helemaal bij is.

