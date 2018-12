Rode Duivels kennen zondagmiddag tegenstanders op weg naar EURO 2020

De 55 deelnemende landen werden door de Europese Voetbalconfederatie UEFA in zeven potten onderverdeeld. Ten eerste is er een 'Nations League-pot', die de vier halvefinalisten van de Nations League (Portugal, Engeland, Zwitserland en Nederland) bevat. Deze vier landen komen automatisch als reekshoofd terecht in de groepen A-D en hebben als voordeel dat zij slechts vier tegenstanders hebben op weg naar het EK. Zo hebben zij in juni twee speeldata vrij om de eindronde van de Nations League af te werken.

Pot 1 bestaat vervolgens uit zes landen, waaronder België, gerangschikt van plaats 5 tot en met 10 op de Nations League Ranking. Zij zullen reekshoofd zijn in de groepen E-J. Deze groepen bestaan uit zes landen, op uitzondering van groep E. Het land uit pot 1 dat in deze groep terechtkomt, speelt dus twee wedstrijden minder in de kwalificaties.

Potten 2, 3, 4 en 5 bevatten elk tien landen, waarvan er telkens één wordt ondergebracht in elk van de tien groepen. Bokaal 6 tenslotte bestaat uit de laatste vijf landen. Zij zullen toegevoegd worden aan de poules F-J en komen zo niet in de groepen waarin Nations League-halvefinalisten zitten. De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart 2019 en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich automatisch voor de eindronde van het EK. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor EURO 2020.

Het Nations League-gebeuren heeft onlangs voor wat verschuivingen gezorgd in de landenranking. Zo is Duitsland naar pot 2 getuimeld en dus een mogelijke tegenstander voor de Duivels. Landen als Turkije en Servië zitten dan weer in pot 3 en worden toch liever vermeden in de kwalificaties, net als Griekenland en Roemenië uit pot 4.

In vergelijking met de loting voor eerdere EK- of WK-kwalificaties, heeft het gewijzigde format met twaalf speelsteden in evenveel Europese landen gevolgen voor de loting. Om de twaalf organiserende landen een kans te geven om zich rechtstreeks voor het toernooi te plaatsen, mogen er maximaal twee organiserende landen in een kwalificatiegroep zitten. Als het toch zou voorvallen tijdens de loting, wordt het land in kwestie in de eerstvolgende groep ondergebracht. Daarnaast zijn er nog een reeks gebruikelijke restricties, die ook bij andere lotingen van kracht zijn.