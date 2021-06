Kevin De Bruyne heeft zoals zondag aangekondigd door bondscoach Roberto Martinez maandag zijn eerste groepstraining in het nationale oefencentrum in Tubeke afgewerkt.

Alleen de spelers die zaterdag in Sint-Petersburg in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland (3-0 winst) niet in de basis startten verschenen in Tubeke op het oefenveld, net als de drie doelmannen Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels. De basisspelers, met daarbij de vroeg ingevallen Thomas Meunier, werkten binnen.

De Bruyne revalideerde de voorbije weken van breuken aan de neus en linkeroogkas die hij opliep in de Champions League-finale met Manchester City eind mei. Net als Axel Witsel, na zijn zware achillespeesblessure ook van de partij op de training, wordt hij klaargestoomd voor het vervolg van het toernooi.

Martinez bevestigde zondag ietwat raadselachtig dat Witsel 'betrokken' zal worden bij de wedstrijd van donderdag in Denemarken. Voor De Bruyne liet de Spanjaard uitschijnen dat na de groepstrainingen pas knopen worden doorgehakt rond wedstrijdselecties. Hij trainde tot dusver individueel.

