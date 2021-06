De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het EK voetbal. De Duivels haalden het zondag in hun achtste finale in Sevilla met 1-0 van Portugal. Een fraaie treffer van Thorgan Hazard vlak voor rust volstond voor de Belgen, die in de slotfase een belegering van Portugal overleefden.

Het minpunt van de avond was het uitvallen van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De Bruyne werd vlak na rust gewisseld met een enkelblessure, Hazard ging er drie minuten voor tijd uit met mogelijk een verrekking.

De partij in het La Cartuja-stadion begon zondag aan een laag tempo. De eerste kans was er wel al na zes minuten voor Portugal. Diogo Jota werd op links de diepte in gestuurd en kwam alleen voor Thibaut Courtois. De Liverpool-aanvaller miste zijn schot echter volledig. De bal ging ruim naast.

Ook de eerste kans van de Belgen was een afzwaaier. Eden Hazard mikte na tien minuten na een knappe combinatie ruim over.

De openingsfase kabbelde rustig voort. Thorgan Hazard zag nog een schotje afgeblokt worden.

Halverwege de eerste helft schrokken de Belgen wakker door een harde vrijschop van Ronaldo. Courtois stond paraat.

Er gebeurde lange tijd zeer weinig, maar aan het einde van de eerste helft kwamen de Duivels dan toch opzetten. De wingbacks toonden zich. Meunier krulde eerst met zijn buitenkant rechts de bal naast. En vervolgens was het de beurt aan Thorgan Hazard. Op aangeven van Meunier haalde de jongste Hazard schitterend uit van buiten de zestien. Rui Patricio kon er niet bij en het stond 1-0.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft ontstond er paniek rond Kevin De Bruyne. De spelmaker van de Duivels werd hard neergehaald door Palhinha, maar leek verder te kunnen. Meteen na rust was het echter toch over voor De Bruyne.

Bij het begin van de tweede helft kon Kevin De Bruyne niet verder. © Belga

Hij ging erbij zitten en gaf aan niet verder te kunnen. Dries Mertens was zijn vervanger.

Portugese belegering

Portugal slaagde er niet meteen in gevaar te stichten en dus greep coach Fernando Santos in. Met Bruno Fernandes en Joao Felix kwamen twee absolute toppers tussen de lijnen. En dat leverde meteen gevaar op. Jota knalde van dichtbij over en Courtois moest een kopbal van Felix uit zijn doel houden.

Voor de Belgen was er een schot van Lukaku dat over ging. Eden Hazard was de uitblinker bij de Duivels. De kapitein was de Portugezen vaak te snel af en lijkt te groeien in dit toernooi. De spanning liep bij momenten erg hoog op. Na een fout op Lukaku werd het spel niet stilgelegd. Thorgan Hazard ging vervolgens stevig door in een duel, waarop Pepe hem ruw neerhaalde. Alle Duivels gingen verhaal halen bij de Portugees die weleens met een 'breekijzer is vergeleken, maar het opstootje koelde uiteindelijk zonder blazen.

Portugal zette in de slotfase alles op alles. Courtois moest een kopbal van Dias wegboksen. En Guerreiro trapte op de paal. Ronaldo en co maakten er een echte strijd van en belegerden het Belgische doel. Eden Hazard moest intussen gewisseld worden, met mogelijk een verrekking. Felix trapte de laatste kans in de toegevoegde tijd naast. Het bleef 1-0.

De Rode Duivels staan net als in 2016 opnieuw in de kwartfinales van het EK voetbal. Volgende week vrijdag is in München Italië hun tegenstrever.

