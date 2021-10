De Rode Duivels hebben zondagnamiddag in het Juventusstadion in Turijn de wedstrijd om de derde plaats in de UEFA Nations League met 2-1 (rust: 0-0) verloren van Europees kampioen en gastland Italië.

Na een evenwichtige eerste helft keken de Belgen na de pauze al snel tegen een dubbele achterstand aan, na de openingstreffer van Nicolo Barella (46.) en een strafschopdoelpunt van Domenico Berardi (65.). De aansluitingstreffer van invaller Charles De Ketelaere (86.) kwam te laat.

De Belgen sluiten de Nations League zo af met een bijzonder wrang gevoel. Na een dramatische avond werd er donderdag in de halve finales met 2-3 verloren van wereldkampioen Frankrijk, dat zo de Belgische droom om in Noord-Italië de prijzenkast voor het eerst te vullen, meteen aan diggelen sloeg. Het is ook de eerste keer dat er onder bondscoach Roberto Martinez twee keer op rij verloren werd.

De Rode Duivels moeten zich nu focussen op de WK-kwalificaties, met de laatste twee speeldagen van volgende maand. Op 13 november is er in Brussel het thuisduel tegen het nietige Estland, drie dagen later volgt de verplaatsing naar Wales.

