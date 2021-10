Geen Romelu Lukaku en Eden Hazard, zondagnamiddag in de troosting tegen Italië op de Nations League. Ondertussen richt bondscoach Roberto Martinez z'n vizier op het WK in Qatar volgend jaar.

Beide spelers kampen met een overbelasting en verlieten de selectie om in Tubeke aan het herstel te werken. 'We beschikken hier niet over de faciliteiten om hen te behandelen en dus hebben we hen terug naar België gestuurd. Het is de bedoeling om hen zo fit mogelijk terug naar hun clubs te laten gaan. We doen wat het beste is voor de spelers. Het gaat niet om blessures, maar daarnaast zijn ze ook niet honderd procent fit om morgen/zondag een wedstrijd te spelen', vertelde bondscoach Roberto Martinez zaterdag tijdens een persmoment in Turijn.

'Bij Foket is het een ander verhaal. Hij heeft donderdag tijdens de opwarming een kuitblessure opgelopen. Hij is teruggekeerd naar zijn club Stade Reims en zal voor langere tijd out zijn. Hoelang Lukaku en Hazard aan de kant staan, weet ik niet. Dat hangt van het herstel en de evolutie van de kwaal af.'

Noodgedwongen zal de bondscoach dus wissels moeten doorvoeren in zijn basiself. Wisselen om te wisselen vindt Martinez geen goed idee. Heel wat vertrouwde namen zullen dus aan de aftrap staan. 'We kwamen naar hier om de Nations League te winnen. We verloren de halve finale en nadien kwam er een soort van reset, met de blik alweer op de voorbereiding op het WK van volgend jaar. Wij bereiden jonge spelers voor en als ze er klaar voor zijn, geven we ze een kans. Gokken zal ik echter niet doen. We hebben een bepaald systeem en in functie daarvan pas ik spelers in. Wijzigingen zullen er zondag dus wel zijn. We vangen de afwezigheden op en daarnaast lichten we nog alle spelers door, want ze moeten 100 procent zijn om te kunnen starten.'

Door de afwezigheid van Lukaku lijkt Michy Batshuayi voorin nog eens een kans te krijgen van bij de aftrap. In Charles De Ketelaere ziet hij niet meteen een nummer 9 bij de nationale ploeg, zo vertelde de bondscoach bij rechtenhouder VTM. 'De laatste twee kampen heeft hij immens veel vooruitgang geboekt, maar ik denk niet dat hij het profiel heeft om bij de nationale ploeg als nummer 9 te spelen', aldus Martinez.

Ogen op het WK

'Vandaag is het de start van een nieuwe cyclus', zo vertelde de Catalaan zaterdag tijdens een persmoment in het Juventusstadion in Turijn.

Na het laatste fluitsignaal donderdag waren de Belgische spelers zichtbaar aangeslagen. 'Ik voel dat 24 uur een groot verschil kan maken. Natuurlijk was er vlak na de wedstrijd en de dag erna heel wat teleurstelling, maar we moeten durven vooruitkijken. De training vandaag was alweer goed en zo starten we een nieuwe cyclus: de voorbereiding op het WK in Qatar.'

Voor de Gouden Generatie wordt het winter-WK in de golfstaat zowat de laatste kans op een prijs. Maar dan zal alles moeten meezitten. Op de belangrijke momenten was het de voorbije jaren te vaak net niet, zoals donderdag in de clash tegen Frankrijk. Hogeschoolvoetbal voor de rust, maar nadien wel een dramatische tweede helft en alsnog een nederlaag. 'Die eerste helft was echt goed. Daarin zag je het werk van de voorbije drie jaren. We gaven weinig weg, voerden het plan prima uit, we scoorden twee keer en Hugo Lloris moest uitpakken met een stevige save om ons van een derde doelpunt te houden. In de tweede helft stopten we met spelen. Dat lag niet meteen aan de tegenstander, die weliswaar meer druk zette en hoger begon te spelen, maar vasthield aan hetzelfde concept en dezelfde spelers. Het lag vooral aan onszelf', aldus de bondscoach, die ook nog verwees naar enkele scheidsrechterlijke beslissingen.

'Die waren niet meteen in ons voordeel. Samengevat is die tweede helft het werk dat de volgende maanden op de plank ligt om succesvol te zijn op het WK.'

Beide spelers kampen met een overbelasting en verlieten de selectie om in Tubeke aan het herstel te werken. 'We beschikken hier niet over de faciliteiten om hen te behandelen en dus hebben we hen terug naar België gestuurd. Het is de bedoeling om hen zo fit mogelijk terug naar hun clubs te laten gaan. We doen wat het beste is voor de spelers. Het gaat niet om blessures, maar daarnaast zijn ze ook niet honderd procent fit om morgen/zondag een wedstrijd te spelen', vertelde bondscoach Roberto Martinez zaterdag tijdens een persmoment in Turijn. 'Bij Foket is het een ander verhaal. Hij heeft donderdag tijdens de opwarming een kuitblessure opgelopen. Hij is teruggekeerd naar zijn club Stade Reims en zal voor langere tijd out zijn. Hoelang Lukaku en Hazard aan de kant staan, weet ik niet. Dat hangt van het herstel en de evolutie van de kwaal af.'Noodgedwongen zal de bondscoach dus wissels moeten doorvoeren in zijn basiself. Wisselen om te wisselen vindt Martinez geen goed idee. Heel wat vertrouwde namen zullen dus aan de aftrap staan. 'We kwamen naar hier om de Nations League te winnen. We verloren de halve finale en nadien kwam er een soort van reset, met de blik alweer op de voorbereiding op het WK van volgend jaar. Wij bereiden jonge spelers voor en als ze er klaar voor zijn, geven we ze een kans. Gokken zal ik echter niet doen. We hebben een bepaald systeem en in functie daarvan pas ik spelers in. Wijzigingen zullen er zondag dus wel zijn. We vangen de afwezigheden op en daarnaast lichten we nog alle spelers door, want ze moeten 100 procent zijn om te kunnen starten.' Door de afwezigheid van Lukaku lijkt Michy Batshuayi voorin nog eens een kans te krijgen van bij de aftrap. In Charles De Ketelaere ziet hij niet meteen een nummer 9 bij de nationale ploeg, zo vertelde de bondscoach bij rechtenhouder VTM. 'De laatste twee kampen heeft hij immens veel vooruitgang geboekt, maar ik denk niet dat hij het profiel heeft om bij de nationale ploeg als nummer 9 te spelen', aldus Martinez. 'Vandaag is het de start van een nieuwe cyclus', zo vertelde de Catalaan zaterdag tijdens een persmoment in het Juventusstadion in Turijn. Na het laatste fluitsignaal donderdag waren de Belgische spelers zichtbaar aangeslagen. 'Ik voel dat 24 uur een groot verschil kan maken. Natuurlijk was er vlak na de wedstrijd en de dag erna heel wat teleurstelling, maar we moeten durven vooruitkijken. De training vandaag was alweer goed en zo starten we een nieuwe cyclus: de voorbereiding op het WK in Qatar.' Voor de Gouden Generatie wordt het winter-WK in de golfstaat zowat de laatste kans op een prijs. Maar dan zal alles moeten meezitten. Op de belangrijke momenten was het de voorbije jaren te vaak net niet, zoals donderdag in de clash tegen Frankrijk. Hogeschoolvoetbal voor de rust, maar nadien wel een dramatische tweede helft en alsnog een nederlaag. 'Die eerste helft was echt goed. Daarin zag je het werk van de voorbije drie jaren. We gaven weinig weg, voerden het plan prima uit, we scoorden twee keer en Hugo Lloris moest uitpakken met een stevige save om ons van een derde doelpunt te houden. In de tweede helft stopten we met spelen. Dat lag niet meteen aan de tegenstander, die weliswaar meer druk zette en hoger begon te spelen, maar vasthield aan hetzelfde concept en dezelfde spelers. Het lag vooral aan onszelf', aldus de bondscoach, die ook nog verwees naar enkele scheidsrechterlijke beslissingen. 'Die waren niet meteen in ons voordeel. Samengevat is die tweede helft het werk dat de volgende maanden op de plank ligt om succesvol te zijn op het WK.'