De interlands van de Rode Duivels in Denemarken (5 september in Kopenhagen) en thuis tegen IJsland (8 september in het Koning Boudewijnstadion), op de eerste twee speeldagen in de Nations League, zullen plaatsvinden zonder fans in de tribunes. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB woensdag bevestigd.

De Europese voetbalbond UEFA pleegde woensdag overleg via videoconferentie met zijn 55 leden over de terugkeer van de fans naar de stadions, tegen de achtergrond van de coronacrisis. De UEFA liet weten het nog "te vroeg" te vinden om supporters de Nations League-duels van in september te laten bijwonen.

De Europese voetbalbond wil eerst minstens een "testwedstrijd" organiseren waarbij een beperkt aantal fans wordt toegelaten. De UEFA heeft in dit opzicht gekozen voor de Europese Supercup, die op 24 september in Boedapest op de agenda staat. Op die manier moet duidelijker worden hoe de terugkeer van de fans praktisch geregeld kan worden, met respect voor de gangbare gezondheidsmaatregelen.

De Rode Duivels werken komende maand hun eerste interlands in bijna tien maanden af. De laatste interland werd immers op 19 november 2019 gespeeld. Op de laatste speeldag in de EK-kwalificaties werd er toen met 6-1 gewonnen van Cyprus. Een stage in Qatar in het voorjaar werd vervolgens vanwege de uitbraak van het coronavirus geannuleerd en EURO 2020 werd verschoven naar volgend jaar.

De nationale bonden kregen ook het advies van de UEFA om aan hun regering te vragen of voetballers uit landen, waar de pandemie nog volop woedt, niet steeds in quarantaine moeten voor en na hun reis. De meeste spelers worden nu al regelmatig bij hun club getest en zouden de veiligheid van de samenleving niet in gevaar brengen, voert de Europese voetbalbond aan.

Het uitvoerend comité van de UEFA moet zich de komende dagen nog formeel over de kwestie buigen en neemt uiteindelijk een definitieve beslissing.

