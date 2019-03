Rode Duivels: Martinez tovert geen wit konijn uit zijn hoed

De bondscoach toverde geen wit konijn uit de hoed. Martinez neemtde licht geblesseerden Romelu Lukaku, Mousa Dembélé en Thomas Vermaelen op in zijn selectie. Axel Witsel, Vincent Kompany en Kevin De Bruyne zijn out met blessures. Leandro Trossard en Christian Benteke maken hun rentree bij de kern.

Blessures

Zonder sleutelspelers als Kompany (spierblessure), Witsel (adductoren) en De Bruyne (hamstrings) en de vraagtekens bij Lukaku (voet), Vermaelen (bovenbeen) en Dembélé (enkel) heeft Martinez flink wat kopzorgen. Bovendien kondigde Marouane Fellaini na zijn transfer naar China zijn afscheid aan de nationale ploeg aan.

Toch bleef de bondscoach positief. 'We wilden met zoveel mogelijk basisspelers aan de nieuwe campagne beginnen, maar blessures horen nu eenmaal bij het voetbal. Doordat enkele basisspelers onbeschikbaar zijn, komen er opportuniteiten vrij voor andere spelers. Dat zie ik als een kans. Ik ben nog steeds heel tevreden met mijn selectie. Deze groep kan blessures opvangen.'

De bondscoach wilde zijn twijfelgevallen evenwel nog niet opgeven. 'Wat Lukaku betreft, zijn de kansen 50-50. We hebben een goede relatie met de medische staf van Manchester United en evalueren zijn situatie dag per dag. Komend weekend kan hij niet spelen in de kwartfinale van de FA Cup tegen Wolverhampton, maar wij hopen hem wel te kunnen recuperen.

'Voor Vermaelen liggen de kaarten nog beter. Zijn blessure is nagenoeg achter de rug. Hij maakt goede vooruitgang op training en zou maandag beschikbaar moeten zijn. Ik hou hem graag bij de groep, want zijn ervaring is essentieel voor ons. Dembélé tot slot speelde alles in China, maar kampt met lichte hinder aan de enkel.'

Beloften

Martinez dacht er ook aan enkele beloften te selecteren, maar hij wilde die groep niet uit elkaar trekken. De bondscoach hecht veel belang aan het EK onder 21 jaar in juni in Italië, waar de Jonge Duivels van bondscoach Johan Walem zich op voorbereiden.

'Er zijn 5 à 6 spelers van de nationale beloften die mij interesseren. Zinho Vanheusden is er daar één van. We werken achter de schermen goed samen met Johan Walem en zijn groep. De beloften hebben deze zomer de kans om zich te bewijzen op een EK. We wilden heel graag met die groep naar dat EK en hebben dat gehaald. De spelers kunnen er toernooiervaring opdoen, we willen dat ze daar hun werk afmaken alvorens de Rode Duivels te vervoegen.'

Het eerste EK-kwalificatieduel, volgende week donderdag in Brussel tegen Rusland, oogt meteen als een echte test voor de Rode Duivels, maar dat deerde Martinez allerminst. 'We gaan deze campagne op dezelfde manier aanpakken als voorheen', besloot de Spanjaard. 'Rusland heeft op de Wereldbeker fantastisch gepresteerd en met Spanje één van de topfavorieten uitgeschakeld. We zullen op de top van ons kunnen moeten zijn, maar dat vind ik juist goed. Ik begin de campagne graag op topniveau. We willen met de fans achter ons de punten pakken. De focus ligt meteen op Rusland en Cyprus, niet meer op Zwitserland (waar de Duivels in november een 5-2 pandoering kregen en zo de eindronde van de Nations League misten, red.). Ik heb ze na die wedstrijd niet meer samengehad, maar er is een goede sfeer in de groep. Wat gebeurde in Zwitserland, zal ons helpen in de toekomst.'

De selectie:

Doelmannen (4): Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Matz Sels (Straatsburg/Fra)

Verdedigers (8): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Celtic/Sch), Timothy Castagne (Atalanta/Ita), Jason Denayer (Lyon/Fra), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng)

Middenvelders (7): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/Chn), Nacer Chadli (AS Monaco/Fra), Mousa Dembélé (Guangzhou R&F/Chn), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Dennis Praet (Sampdoria/Ita), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge)

Aanvallers (9): Michy Batshuayi (Crystal Palace/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Divock Origi (Liverpool/Eng), Leandro Trossard (KRC Genk)