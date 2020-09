De Rode Duivels hebben dinsdagavond in een leeg Koning Boudewijnstadion met 5-1 (rust: 2-1) gewonnen van IJsland, op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League.

Na de eerdere 0-2 zege in Denemarken staan de Belgen met zes op zes alleen aan de leiding, aangezien Engeland niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel in Denemarken. Voor de Rode Duivels daarentegen was het de twaalfde zege op rij.

Snel scoren was de boodschap tegen de stugge IJslanders, maar door heel wat slordigheden in de beginfase kwamen de Rode Duivels al na elf minuten 0-1 achter, toen een carambole van Holmbert Fridjonsson achter een grabbelende Koen Casteels in doel belandde.

Welgeteld twee minuten konden de bezoekers van hun voorsprong genieten, vooraleer de Duivels een dubbel saldo afvuurden. In minuut dertien was Axel Witsel er als de pinken bij om een rebound na een vrije trap van Dries Mertens in doel te verlengen, vier minuten later stond de voorsprong op het bord via Michy Batshuayi.

In een betere tweede helft dikten Dries Mertens (50.) en opnieuw Batshuayi (69.) aan tot 4-1, Jérémy Doku (80.) zette met een schitterende knal de 5-1 eindstand op het scorebord. Met zes op zes en twee degelijke prestaties kunnen de Rode Duivels terugblikken op een geslaagde start van de Nations League-campagne, hun eerste interlands in bijna tien maanden.

Op het vervolg is het niet al te lang wachten. Op 11 oktober staat de clash tegen Engeland in het Wembleystadion geprogrammeerd, de eerste onderlinge confrontatie in de strijd om de groepswinst. Drie dagen later volgt er al de verplaatsing naar IJsland. Het derde en tevens laatste luik van deze groepsfase wordt medio november afgewerkt.

