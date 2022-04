De kans lijkt erg klein dat sterren Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui met Marokko zullen afzakken naar het WK. Bondscoach Vahid Halilhodzic houdt de deur dicht. In de poulefase neemt het Noord-Afrikaanse het onder meer op tegen de Rode Duivels.

'Als een speler weigert te trainen, weigert te spelen en blessures faket, dan is het bij mij einde verhaal', was de Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic bij Nova TV erg duidelijk over de situatie van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui bij de nationale ploeg. Hij lijkt dus niet meteen geneigd te zijn om het duo mee te nemen naar het WK in Qatar eind dit jaar.

De bondscoach ligt al langer op rampkoers met zijn twee bekendste spelers en nam ze ook al niet mee naar de Afrika Cup in Kameroen in januari. Volgens de Bosniër hebben zowel Ziyech als Mazraoui verschillende grenzen overschreden. Zo zou de rechtsachter van Ajax zich onder meer onterecht hebben afgemeld met een blessure. 'Ik selecteer geen speler die de groep uit balans kan brengen. Zelfs niet als hij Lionel Messi heet', klonk het toen bij Halilhodzic.

Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa wou beide partijen nog verzoenen, maar daar bedankten het duo voor. Zij voelden zich gepasseerd door Halilhodzic en Ziyech maakte in februari zelfs bekend dat zijn internationale carrière voorbij is. 'Als er allemaal gelieg bij komt, dan is het voor mij duidelijk. Ik focus me op waar ik mee bezig ben. En dat is met spelen bij mijn club', zei hij toen in Engelse media.

En ook de bondscoach heeft nog maar eens duidelijk laten weten dat hij geen zin heeft om water bij de wijn te doen. 'Het nationale team is iets heiligs, wat niet van de spelers, maar van het hele volk is. Als iemand zich zo gedraagt, dan is het voor mij einde verhaal en wil ik er niet meer over praten. Dat is mijn beslissing. Als iemand er anders over denkt, dan is dat zijn zaak', klonk het.

Op het WK is Marokko in de groepsfase ingedeeld bij Kroatië, Canada en België. De wedstrijd tegen de Rode Duivels staat gepland op zondag 27 november om 14 uur.

