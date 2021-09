De Rode Duivels hebben de WK-kwalificatiewedstrijd op de vierde speeldag in groep E op bezoek bij Estland gewonnen met 2-5. Aan de rust stond het 1-2.

De EK-kater doorspoelen en enkele bijna beslissende stappen richting het WK van eind volgend jaar in Qatar zetten, dat was zowat de dubbele doelstelling waarmee de Belgen aan de start komen van een drieluik aan wedstrijden waarvan het uitduel bij Estland de eerste was. Van een generatiewissel is er voorlopig nog geen sprake, maar in vergelijking met het team dat er in de kwartfinales van het EK uitging tegen de latere winnaar Italië, moest bondscoach Roberto Martinez deels noodgedwongen zeven wissels doorvoeren en dat liet zich in de beginfase toch voelen in de automatismen op het veld.

Na twee minuten keken de Belgen dan ook al tegen een achterstand aan in de Estse hoofdstad. Na een mislukte combinatie tussen Alexis Saelemaekers en Hans Vanaken, de twee verrassingen in de basiself van de bondscoach, werd Mattias Käit in stelling gebracht en de centrale middenvelder van het Sloveense NK Domzale liet met de knal van zijn leven Real-goalie Thibaut Courtois kansloos. De thuissupporters begonnen te hopen dat hun team een punt kon winnen.

Geen man overboord voor de Rode Duivels echter, want het niveauverschil tussen de nummer één en de nummer 110 van de wereld is te groot. Bij elke tempoversnelling van de Belgen kwam Estland in de problemen en dat leverde na goed 20 minuten de gelijkmaker op. Eden Hazard kreeg een hoekschop in twee tijden tot bij Hans Vanaken, die een halve meter boven de tegenstand uittorende. Nog eens tien minuten later was er niet eens een kans nodig voor Romelu Lukaku om de 1-2 in de verste hoek te schuiven, na zwak verdedigen van het thuisland. Saelemaekers knalde nog tegen de onderkant van de lat en zo stond het bijna 1-3.

Maar ook achterin bij de Belgen werd er wisselvallig geacteerd, wat tot twee doelrijpe kansen leidde voor de thuisploeg.

'Vintage Lukaku'

Vlak na de pauze volgde de verlossende 1-3, opnieuw een doelpunt 'vintage Lukaku'. Met rug naar doel draaide de spits van Chelsea zich pijlsnel vrij, om vervolgens in de verste hoek te draaien. Voor Lukaku was het doelpunt nummer vier in deze WK-kwalificatiecampagne, waarmee hij alleen topschutter is. Vanaken heeft drie treffers achter zijn naam staan. In totaal scoorde Big Rom er 66 bij de nationale ploeg, in 99 interlands.

Via een binnentikker van Axel Witsel na een goeie actie op links van Yannick Carrasco werd het net voorbij het uur 1-4, het Estse verhaal was toen allang afgelopen. Een gretige Eden Hazard werd een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald voor Albert Sambi Lokonga, die zijn eerste cap mocht pakken. Vervolgens was het opnieuw Carrasco die in de rol van assistgever kroop, Foket schoof zijn eerste voor de Rode Duivels binnen (1-5).

Erik Sorga milderde voor het thuisland nog tot 2-5.

Tsjechië, Wales

Met tien op twaalf behouden de Belgen in de groep een voorsprong van drie punten op Tsjechië (7), dat in eigen huis nipt met 1-0 afrekende met Wit-Rusland. Zondag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion is Tsjechië de eerstvolgende tegenstander. Mits Belgische winst, is de kloof met de Tsjechen reeds zes punten, terwijl er daarna nog slechts drie wedstrijden te spelen zijn.

Het drieluik van september wordt volgende week afgesloten met het duel op verplaatsing tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt.

Wales, dat als enige team van de groep donderdagavond niet in actie kwam, staat met drie op zes op de derde plaats in de groep, voor Wit-Rusland (3) en Estland, dat puntenloos laatste is. Aangezien de Belgen nog voor een verplaatsing naar Cardiff staan, lijken de Welshmen de belangrijkste uitdagers te worden voor groepswinst.

In tegenstelling tot voor EURO 2020 is niet de top twee, maar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor het WK. De nummers twee en nog wat landen uit de Nations League nemen volgend jaar deel aan play-offs, waar de laatste drie Europese tickets verdeeld worden. Daarnaast is dit drieluik belangrijk als voorbereiding op de Final Four van de Nations League, waarin de Rode Duivels het begin volgende maand in de halve finales opnemen tegen wereldkampioen Frankrijk.

