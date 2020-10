Kevin De Bruyne haakt af bij de Rode Duivels voor de verplaatsing naar IJsland, woensdagavond op de vierde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League.

Kevin De Bruyne is niet fit genoeg om te spelen en keert terug naar Manchester City, zo maakte de Belgische Voetbalbond maandagavond bekend.

De Bruyne werd zondagavond op bezoek in Engeland in de tweede helft naar de kant gehaald voor Yari Verschaeren. Op eigen verzoek, want de middenvelder bleek niet honderd procent te zijn. 'Ik zou niet zeggen dat hij geblesseerd is, maar hij voelde wel iets. Het was dus eerder een wissel uit voorzorg', vertelde bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd.

Het lijstje met geblesseerden is intussen wel erg lang geworden. Jan Vertonghen reisde ondanks een jukbeenbreuk wel nog mee af naar Engeland, maar geraakte toch niet speelklaar. Hij keerde intussen terug naar Benfica om te herstellen.

Nederlaag

Dries Mertens heeft nog altijd niet bij de selectie kunnen aansluiten, wegens een quarantaine bij zijn club Napoli. Martinez zou hem er toch nog graag bij hebben in IJsland.

'Iedereen weet hoe graag Dries wil spelen voor zijn land. We wachten dan ook tot de laatste seconde op hem en hopen dat hij toch nog kan aansluiten', liet Martinez daarover weten. Het lijkt echter steeds onwaarschijnlijker te worden. Eerder haakten Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Nacer Chadli, Thomas Vermaelen, en de broers Eden en Thorgan Hazard al af.

Door de 2-1 nederlaag van zondagavond in Engeland, de eerste in bijna twee jaar en nog maar de vierde onder Roberto Martinez, moesten de Rode Duivels halverwege de groepsfase de leiding afstaan aan de Engelsen, die nu zeven punten tellen, eentje meer dan België. Denemarken volgt op de derde plaats met vier punten, IJsland is nog puntenloos. (Belga)

Kevin De Bruyne is niet fit genoeg om te spelen en keert terug naar Manchester City, zo maakte de Belgische Voetbalbond maandagavond bekend. De Bruyne werd zondagavond op bezoek in Engeland in de tweede helft naar de kant gehaald voor Yari Verschaeren. Op eigen verzoek, want de middenvelder bleek niet honderd procent te zijn. 'Ik zou niet zeggen dat hij geblesseerd is, maar hij voelde wel iets. Het was dus eerder een wissel uit voorzorg', vertelde bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd. Het lijstje met geblesseerden is intussen wel erg lang geworden. Jan Vertonghen reisde ondanks een jukbeenbreuk wel nog mee af naar Engeland, maar geraakte toch niet speelklaar. Hij keerde intussen terug naar Benfica om te herstellen. Dries Mertens heeft nog altijd niet bij de selectie kunnen aansluiten, wegens een quarantaine bij zijn club Napoli. Martinez zou hem er toch nog graag bij hebben in IJsland. 'Iedereen weet hoe graag Dries wil spelen voor zijn land. We wachten dan ook tot de laatste seconde op hem en hopen dat hij toch nog kan aansluiten', liet Martinez daarover weten. Het lijkt echter steeds onwaarschijnlijker te worden. Eerder haakten Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Nacer Chadli, Thomas Vermaelen, en de broers Eden en Thorgan Hazard al af. Door de 2-1 nederlaag van zondagavond in Engeland, de eerste in bijna twee jaar en nog maar de vierde onder Roberto Martinez, moesten de Rode Duivels halverwege de groepsfase de leiding afstaan aan de Engelsen, die nu zeven punten tellen, eentje meer dan België. Denemarken volgt op de derde plaats met vier punten, IJsland is nog puntenloos. (Belga)