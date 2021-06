België heeft zijn tegenstander voor de achtste finales zondagavond: Portugal.

Europees kampioen Portugal werd derde in groep F, de zogenaamde groep des doods met wereldkampioen Frankrijk, en gastlanden Duitsland en Hongarije.

De achtste finale tussen Portugal en de Rode Duivels is voor zondagavond om 21 uur in het Spaanse Sevilla.

Cristiano Ronaldo, de Portugese spits, heeft inmiddels het mondiale record voor de meeste interlandgoals geëvenaard. De vedette bracht in het EK-duel met Frankrijk woensdagavond twee treffers op zijn naam. Hij benutte twee keer een strafschop.

Daarmee kwam hij op 109 doelpunten voor Portugal, nu evenveel als recordhouder Ali Daei, die zijn interlandloopbaan voor Iran beëindigde met hetzelfde aantal treffers.

