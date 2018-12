Rode Duivels ontmoeten Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino

België zat als reekshoofd in pot 1. Aangezien de Rode Duivels zich niet wisten te plaatsen voor de halve finales van de Nations League (halvefinalisten ondergebracht in 'Nations League-pot'), was de kans groot dat ze in een poule met zes landen zouden terechtkomen. Enkel poule E bood het team van bondscoach Roberto Martinez een opponent minder, maar daarin kwam Kroatië als reekshoofd terecht.

Maar het werd dus groep I voor de Rode Duivels. Het nummer één op de FIFA-ranking vermeed Duitsland, dat in pot 2 zat, en kreeg in de plaats daarvan Rusland. Uit bokalen 3, 4, 5 en 6 kwamen respectievelijk Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino. De Duitsers kwamen bij Nederland in groep C terecht.

Rusland staat op de 48e plaats op de FIFA-ranking en lijkt de lastigste tegenstander voor de Rode Duivels. Het gastland van het voorbije WK strandde afgelopen zomer voor eigen publiek pas na penalty's in de kwartfinales tegen Kroatië, na een eerdere stunt tegen Spanje. In maart 2017 speelden de Rode Duivels een oefeninterland tegen de Russen, in Sotsji werd het 3-3. De laatste wedstrijd met inzet tegen Rusland dateert van het WK 2014, toen wonnen de Belgen in de groepsfase met 1-0. In de voorbije Nations League greep Rusland in een poule met Zweden en Turkije net naast promotie naar de A-divisie.

Schotland, 38e op de wereldranglijst, is de Rode Duivels evenmin onbekend. Begin september speelde het team van Martinez een oefengalop in Glasgow, waar met 0-4 werd gewonnen. Het team dat zijn laatste grote toernooi op het WK van 1998 in Frankrijk speelde, was ook tegenstander en speelbal van de Belgen in de kwalificaties voor het WK 2014. De Schotten promoveerden in de Nations League naar de B-divisie door als eerste te eindigen in een groep met Israël en Albanië.

Tegen Cyprus, het nummer 86 op de FIFA-ranking, namen de Rode Duivels het al op in de vorige EK- en WK-kwalificaties. België liet toen geen enkele keer punten liggen tegen de Cyprioten.

Met Kazachstan kwam een weinig aantrekkelijke tegenstander uit de vijfde pot, Eden Hazard en co. zullen dus een verre reis moeten maken. Het nummer 120 op de FIFA-ranking kruiste voor het laatst de degens met België in de kwalificaties voor het EK van 2012. De Kazachen wisten toen geen punten te sprokkelen tegen het team van Georges Leekens.

Tot slot kwam met San Marino, 211e op de FIFA-ranking, uit pot 6 een absolute voetbaldwerg uit de bus.

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor EURO 2020.