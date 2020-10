De Rode Duivels hebben woensdagavond een uitstekende zaak gedaan in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. De Duivels wonnen op de vierde speeldag zelf zuinig met 1-2 bij het nog puntenloze IJsland. Concurrent Engeland ging tegelijkertijd in eigen huis met 0-1 de boot in tegen Denemarken.

De Duivels komen zo opnieuw alleen op kop in de poule met negen punten. Engeland en Denemarken volgen op de voet met zeven punten. Beide landen komen volgende maand nog naar het Koning Boudewijnstadion op de laatste twee speeldagen van de groepsfase van de Nations League.

De Duivels, met Leandro Trossard en Jeremy Doku aan de aftrap, begonnen zoals verwacht dominant aan de partij in Reykjavik. IJsland trok zich in groep terug rond de eigen zestien, maar doelman Runar Runarsson - de zoon van voormalig Lokeren-icoon Runar Kristinsson - mocht desondanks al na negen minuten een eerste keer de bal uit zijn net vissen. Lukaku, die voor het eerst als kapitein aan een interland begon, behield met een gelukje het balbezit op een lange bal van Alderweireld. De topschutter aller tijden draaide zich vervolgens knap vrij en vlamde de 0-1 op het bord.

De Belgen waren baas, maar kregen net als in Engeland uit het niets een doelpunt tegen. Sigurjonsson zette rechtsachter Saevarsson met een heerlijke dieptepass alleen voor doel en die plaatste de bal feilloos voorbij Mignolet, 1-1. Carrasco zag er defensief niet erg goed uit bij de actie.

Het balbezit bleef ook na de gelijkmaker grotendeels voor de Duivels. Witsel en Alderweireld gingen hun kans vanop afstand, maar zonder groot gevaar. Aan de overkant moest Mignolet een schotje van Bodvarsson pareren.

Het was voor de Duivels wachten op een nieuwe flits van hun gelegenheidskapitein en die kwam er even voorbij het halfuur. Eyjolfsson legde Lukaku in de zestien neer en de bal ging op de stip. Lukaku zelf zette zich achter de bal en trapte makkelijk zijn tweede van de avond, de vijfde al in zijn interlandloopbaan tegen IJsland, tegen de netten.

Na rust bleef het spelbeeld onveranderd. De Rode Duivels hadden de bal, maar hadden moeite om kansen te creëren. IJsland wachtte zijn momentjes af. Magnusson draaide een vrijschop naast, verder kwam de thuisploeg niet. De Duivels controleerden, maar creërden zelf ook nog nauwelijks kansen. Een kopballetje van de ingevallen Castagne was twintig minuten voor tijd de eerste mogelijkheid in de tweede helft.

Het spelniveau zakte naar het einde van de partij steeds verder weg. Een doorgeschoten vrijschop van de IJslanders zorgde vijf minuten voor tijd voor lichte paniek achterin bij de Duivels. Meunier liet de bal zomaar lopen, maar kapitein Bjarnason kon niet bij de bal.

De Duivels leken opnieuw wakker. Carrasco trapte in de slotfase een wenkende kans naast en Lukaku ging geforceerd op zoek naar een tweede elfmeter. Het was nog even billen knijpen op het einde met twee gevaarlijke hoekschoppen van IJsland, maar het bleef 1-2. Het spel van de Duivels was zeker na rust opnieuw matig, maar de punten gaan ditmaal wel mee naar Brussel. Op 15 en 18 november, thuis tegen achtereenvolgens Engeland en Denemarken, wordt beslist over de groepswinst en het bijhorende ticket voor de Final Four van de Nations League.

De Duivels komen zo opnieuw alleen op kop in de poule met negen punten. Engeland en Denemarken volgen op de voet met zeven punten. Beide landen komen volgende maand nog naar het Koning Boudewijnstadion op de laatste twee speeldagen van de groepsfase van de Nations League.De Duivels, met Leandro Trossard en Jeremy Doku aan de aftrap, begonnen zoals verwacht dominant aan de partij in Reykjavik. IJsland trok zich in groep terug rond de eigen zestien, maar doelman Runar Runarsson - de zoon van voormalig Lokeren-icoon Runar Kristinsson - mocht desondanks al na negen minuten een eerste keer de bal uit zijn net vissen. Lukaku, die voor het eerst als kapitein aan een interland begon, behield met een gelukje het balbezit op een lange bal van Alderweireld. De topschutter aller tijden draaide zich vervolgens knap vrij en vlamde de 0-1 op het bord. De Belgen waren baas, maar kregen net als in Engeland uit het niets een doelpunt tegen. Sigurjonsson zette rechtsachter Saevarsson met een heerlijke dieptepass alleen voor doel en die plaatste de bal feilloos voorbij Mignolet, 1-1. Carrasco zag er defensief niet erg goed uit bij de actie. Het balbezit bleef ook na de gelijkmaker grotendeels voor de Duivels. Witsel en Alderweireld gingen hun kans vanop afstand, maar zonder groot gevaar. Aan de overkant moest Mignolet een schotje van Bodvarsson pareren. Het was voor de Duivels wachten op een nieuwe flits van hun gelegenheidskapitein en die kwam er even voorbij het halfuur. Eyjolfsson legde Lukaku in de zestien neer en de bal ging op de stip. Lukaku zelf zette zich achter de bal en trapte makkelijk zijn tweede van de avond, de vijfde al in zijn interlandloopbaan tegen IJsland, tegen de netten. Na rust bleef het spelbeeld onveranderd. De Rode Duivels hadden de bal, maar hadden moeite om kansen te creëren. IJsland wachtte zijn momentjes af. Magnusson draaide een vrijschop naast, verder kwam de thuisploeg niet. De Duivels controleerden, maar creërden zelf ook nog nauwelijks kansen. Een kopballetje van de ingevallen Castagne was twintig minuten voor tijd de eerste mogelijkheid in de tweede helft. Het spelniveau zakte naar het einde van de partij steeds verder weg. Een doorgeschoten vrijschop van de IJslanders zorgde vijf minuten voor tijd voor lichte paniek achterin bij de Duivels. Meunier liet de bal zomaar lopen, maar kapitein Bjarnason kon niet bij de bal. De Duivels leken opnieuw wakker. Carrasco trapte in de slotfase een wenkende kans naast en Lukaku ging geforceerd op zoek naar een tweede elfmeter. Het was nog even billen knijpen op het einde met twee gevaarlijke hoekschoppen van IJsland, maar het bleef 1-2. Het spel van de Duivels was zeker na rust opnieuw matig, maar de punten gaan ditmaal wel mee naar Brussel. Op 15 en 18 november, thuis tegen achtereenvolgens Engeland en Denemarken, wordt beslist over de groepswinst en het bijhorende ticket voor de Final Four van de Nations League.