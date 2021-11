Met de 3-1 zege tegen Estland hebben de Rode Duivels zich zaterdag geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar (21 november-18 december 2022). Het wordt het vijfde eindtoernooi op rij voor de Duivels, een record.

De manschappen van bondscoach Roberto Martinez doen daarmee beter dan de succesvolle generatie van Guy Thys in de jaren tachtig. Een selectie, met sterkhouders als Jan Ceulemans en Eric Gerets, plaatste zich toen voor vier eindrondes op rij, het EK van 1980 in Italië (verliezend finalist), het WK van 1982 in Spanje (tweede ronde), het EK van 1984 in Frankrijk (eerste ronde) en het WK van 1986 in Mexico (vierde plaats).

De huidige generatie Duivels was er na een afwezigheid van twaalf jaar voor het eerst bij op het WK van 2014 in Brazilië (kwartfinales). Nadien plaatsten ze zich ook voor het EK van 2016 in Frankrijk (kwartfinales), het WK van 2018 in Rusland (derde plaats) en het EK van vorige zomer doorheen heel Europa (kwartfinales). De Europese recordhouder wat betreft het aantal opeenvolgende deelnames aan grote toernooien is (West-)Duitsland. De Mannschaft miste sinds het EK van 1968 geen enkele eindronde meer en plaatste zich zo 26 keer op een rij. Het wordt voor de Duivels ook het derde WK op een rij. Dat is geen Belgisch record. Tussen 1982 en 2002 was België op zes WK's op een rij aanwezig. De Duivels voegen zich met hun kwalificatie bij gastland Qatar, Duitsland, Denemarken en Brazilië die eerder al zeker waren van deelname aan het WK van 2022. Ook regerend wereldkampioen Frankrijk plaatste zich zaterdag dankzij een 8-0 zege tegen Kazachstan voor het WK.

Benteke

Tegen Estland maakte Christian Benteke een opgemerkte comeback. De spits scoorde na 11 minuten en zette de Duivels op rozen.

Carrasco zorgde na de rust voor een geruststellende voorsprong, dacht men toch. De Esten maakten een aansluitingstreffer, maar Thorgan Hazard, die zijn broer Eden was komen vervangen, wiste de twijfels snel weer uit, na een voorzet van Kevin De Bruyne.

