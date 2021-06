De Rode Duivels hebben maandag ook hun derde en laatste wedstrijd in EK-groep B in Sint-Petersburg gewonnen. Het team van bondscoach Roberto Martinez beet de tanden lang stuk op een stug Finland, maar won met 2-0. In de andere wedstrijd in de poule versloeg Denemarken in Kopenhagen Rusland met ruime 4-1. De Denen stoten met groepswinnaar België door naar de achtste finales.

De Rode Duivels kregen zoals verwacht het balbezit en moesten opboksen tegen een laag blok van de Finnen, die compact verdedigden en zich lieten gelden in de duels. Grote kansen bleven lang uit. De Belgen drukten de Scandinaven wel achteruit en omsingelden haast voortdurend het Finse strafschopgebied. Maar de scherpte en precisie ontbrak om de score te openen. Doku, die in de basis mocht starten, liet zich opmerken met enkele vlugge dribbels. De youngster van Rennes kreeg een goede kans op de eerste goal, maar doelman Hradecky redde zijn draaibal knap. Voordien stond ook het kanon van Trossard en Lukaku niet op scherp.

Owngoal

De eerste goal van de Rode Duivels © Reuters

Ook na de pauze ging de belegering verder. Hradecky kwam meer en meer in een schietkraam te staan, al hield de Finse goalie zijn netten schoon. Finland stelde aanvallend niets voor, maar op het uur waagde Kamara zijn kans - Courtois kon klemmen. Hradecky toonde vervolgens weer zijn kunsten, toen hij Hazard van nabij van de 1-0 hield. Lukaku leek even over het uur de ban te breken, al werd hij voor een kniehaar buitenspel door de videoref teruggefloten.

De Finnen verdedigden alsof hun leven ervan afhing. De Belgen klommen dan toch op voorsprong. Thomas Vermaelen kopte op een corner tegen de kruising, waarna Hradecky (74.) de bal ongelukkig achter de lijn werkte. De ban was gebroken en even later trapte Romelu Lukaku (81.) uit de draai de 2-0 binnen.

Kevin De Bruyne, die zijn ploeg op sleeptouw nam, en probeerde met splijtende passes de Finse verdediging te kraken, werd verkozen tot 'man van de match'.

Denen in emotionele kwalificatie

In de andere wedstrijd haalde Denemarken het van Rusland met ruime 4-1. Damsgaard (38.), Poulsen (59.), Christensen (79.) en Mæhle (82.) scoorden voor de Denen. Dzyuba (70.) prikte tussendoor tegen op strafschop. België wint de groep met het perfecte rapport van negen punten. Denemarken telt net als Finland en Rusland drie punten, maar stoot als tweede door wegens betere onderlinge resultaten. Wat in de nasleep van het uitvallen van Christian Eriksen na de wedstrijd tot emotionele reacties leidde bij fans en spelers.

De Belgen staan als groepswinnaar komende zondag (21 uur) in Sevilla tegenover de nummer drie uit de groepen A, D, E of F. Denemarken neemt het als nummer twee in de poule zaterdag (18 uur) in Amsterdam op tegen Wales.

De Rode Duivels kregen zoals verwacht het balbezit en moesten opboksen tegen een laag blok van de Finnen, die compact verdedigden en zich lieten gelden in de duels. Grote kansen bleven lang uit. De Belgen drukten de Scandinaven wel achteruit en omsingelden haast voortdurend het Finse strafschopgebied. Maar de scherpte en precisie ontbrak om de score te openen. Doku, die in de basis mocht starten, liet zich opmerken met enkele vlugge dribbels. De youngster van Rennes kreeg een goede kans op de eerste goal, maar doelman Hradecky redde zijn draaibal knap. Voordien stond ook het kanon van Trossard en Lukaku niet op scherp. Ook na de pauze ging de belegering verder. Hradecky kwam meer en meer in een schietkraam te staan, al hield de Finse goalie zijn netten schoon. Finland stelde aanvallend niets voor, maar op het uur waagde Kamara zijn kans - Courtois kon klemmen. Hradecky toonde vervolgens weer zijn kunsten, toen hij Hazard van nabij van de 1-0 hield. Lukaku leek even over het uur de ban te breken, al werd hij voor een kniehaar buitenspel door de videoref teruggefloten. De Finnen verdedigden alsof hun leven ervan afhing. De Belgen klommen dan toch op voorsprong. Thomas Vermaelen kopte op een corner tegen de kruising, waarna Hradecky (74.) de bal ongelukkig achter de lijn werkte. De ban was gebroken en even later trapte Romelu Lukaku (81.) uit de draai de 2-0 binnen. Kevin De Bruyne, die zijn ploeg op sleeptouw nam, en probeerde met splijtende passes de Finse verdediging te kraken, werd verkozen tot 'man van de match'. In de andere wedstrijd haalde Denemarken het van Rusland met ruime 4-1. Damsgaard (38.), Poulsen (59.), Christensen (79.) en Mæhle (82.) scoorden voor de Denen. Dzyuba (70.) prikte tussendoor tegen op strafschop. België wint de groep met het perfecte rapport van negen punten. Denemarken telt net als Finland en Rusland drie punten, maar stoot als tweede door wegens betere onderlinge resultaten. Wat in de nasleep van het uitvallen van Christian Eriksen na de wedstrijd tot emotionele reacties leidde bij fans en spelers.De Belgen staan als groepswinnaar komende zondag (21 uur) in Sevilla tegenover de nummer drie uit de groepen A, D, E of F. Denemarken neemt het als nummer twee in de poule zaterdag (18 uur) in Amsterdam op tegen Wales.