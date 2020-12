De Rode Duivels oefenen op 6 juni volgend jaar in aanloop naar het EK in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen vicewereldkampioen Kroatië.

Dat bevestigt de Belgische voetbalbond (KBVB).

Met Kroatië zakt de runner-up van het WK 2018 in Rusland af naar ons land. De Kroaten verloren in de finale tegen Frankrijk. België veroverde in Rusland het brons.

Memorabel

Het wordt de achtste confrontatie tussen beide landen. Het is van het najaar van 2013 geleden dat de Duivels Kroatië nog eens in de ogen keken. In een memorabele wedstrijd in het Maksimirstadion van Zagreb veroverde het team van toenmalig bondscoach Marc Wilmots een ticket voor het WK 2014 in Brazilië na een 1-2 zege. Romelu Lukaku was toen de Belgische held met beide doelpunten.

Ruim een jaar eerder kwamen de Kroaten een laatste maal in Brussel op bezoek, eerder in de WK-kwalificaties. Na een treffer van Guillaume Gillet eindigde de partij op 1-1.

EK

De Duivels starten hun EK komend jaar in groep B op zaterdag 12 juni (21u) in het Krestovskistadion in Sint-Petersburg tegen Rusland. De tweede groepswedstrijd van de Belgen volgt op donderdag 17 juni (18u) in het Parkenstadion van Kopenhagen tegen Denemarken. Maandag 21 juni (21u) wordt de groepsfase in Sint-Petersburg afgesloten tegen Finland.

